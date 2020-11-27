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我国地理标志产品相关产值超万亿元

超六成贫困县拥有地理标志

2020年11月27日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月26日电  （记者谷业凯）记者从26日举行的国新办新闻发布会上获悉：我国地理标志产品相关产值突破1万亿元，已全部脱贫摘帽的832个贫困县中，超过六成拥有地理标志。发展地理标志特色产业已成为各地发展区域特色经济、实施精准脱贫的一条重要途径。

　　国家知识产权局副局长甘绍宁介绍，截至10月底，累计批准地理标志保护产品2385个，累计注册地理标志商标5935件，核准专用标志使用企业9224家，建设24个地理标志产品保护示范区，涵盖所有国家扶贫开发工作重点县、14个集中连片特困地区以及“三区三州”。

　　近年来，国家知识产权局启动地理标志运用促进工程，取得了显著成效。2019年以来，开展实施21个国家地理标志运用促进工程项目，目前已累计直接投入引导资金逾1000万元，覆盖17个中西部省份的43个国家级贫困县，涉及大同黄花等32件地理标志。地方政府已配套投入超过1.2亿元，涉及地理标志产业产值逾210亿元，相关产品加工、商业物流、旅游业等产值40亿元，有效激发了贫困户内生发展动力，带动从业贫困人口超60万人。

　　国家知识产权局运用促进司司长雷筱云表示，下一步将围绕“提能力、建机制、育品牌”，继续推进地理标志产品扶贫工作。一是加强对贫困地区地理标志的业务指导，开展专项培训，组织专家深入基层，广泛宣讲专业知识和运用案例；二是继续开展贫困地区地理标志情况的摸底调查，挖掘产业潜力，构建地理标志产品监督链条，严厉打击侵权假冒行为，保证产品质量；三是强化地理标志品牌的保护和开发利用，培育一批市场占有率高、经济效益好、辐射带动强、有较高知名度的地理标志品牌，倡导贫困地区结合资源特色优势，发展新模式、新业态，推动地理标志和互联网、电子商务、文化创意、生态旅游等产业的深度融合，实现经济效益倍增的裂变效应。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月27日 02 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)
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