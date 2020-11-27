能人返乡 带富一方（经济新方位·决战决胜脱贫攻坚）

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甘肃省政府21日宣布，镇原县、岷县等8个深度贫困县退出贫困县序列。至此，甘肃全省75个贫困县全部摘帽。

甘肃是全国脱贫攻坚任务最重的省份之一。昔日苦瘠甲于天下，今朝生活甘味绵长。家乡面貌日新月异，脱贫致富步伐加快，政策扶持保障，吸引了一批在外闯荡打拼的“能人”，他们携手乡亲共同奔上乡村振兴快车道。

从衣着光鲜的风电企业总经理助理，变成天天和中药材、贫困户打交道的电商老板，回到甘肃岷县农村老家创业6年来，李爱军一路摸爬滚打、快速成长——

从最初3个合伙人，壮大为78人的创业团队、3家企业，扶贫车间就业农户上百人，其中16名贫困户直接就业，37名贫困户入股。

放下城里红火的生意，回到农村。在甘肃，返乡创业的“能人”越来越多。在外闯荡打拼后，他们思想开放、视野开阔，为家乡带回了资金、技术和产业。同时，生于斯长于斯的他们，对故土、乡亲有着天然的亲近感，更了解本地的优势与短板，在发展过程中少走了很多弯路。

在他们的激发和带动下，乡亲们振兴家乡的动力更足了。

看好前景，返乡创业就业

从城市回到农村，除了一腔干事创业的热血，更多的是看好家乡未来的信心，是发展故乡、带富一方的情怀。

今年32岁的李爱军，老家在岷县西寨镇上三族村。2010年大学毕业后，他进入一家风电企业工作。仅仅4年，就从车间工人晋升为总经理助理。

6年前，李爱军回家探亲时发现，全县只有三五家淘宝店铺，还都是家庭作坊式经营，而且单打独斗、彼此互不往来。深思熟虑后，李爱军辞去工作，和两个伙伴成立了当时定西市唯一一家天猫旗舰店——聚和泰旗舰店，主要销售岷县黄芪、当归、党参以及土蜂蜜、野生羊肚菌等特产。

岷县是我国黄芪、当归、党参等药材产区，品质极佳。但受限于交通不便、销售渠道不畅等因素，农民种植的药材，主要卖给药材贩子，获益并不明显。李爱军预感，当地优质中药材资源如能插上电商翅膀，一定大有可为。

4个月后，他通过一次促销活动，2天就卖出了6000多份黄芪片，让农户直接增收1万多元。由此，越来越多农户开始为他供货。

2019年，该公司发送包裹90多万件，销售额超7000万元；今年，目前已经发送包裹130多万件，销售额有望增加1500多万元。“合作社每月能多收入5000元至1万元，分到贫困户头上，每户每月多收入500元左右。”李爱军说。

岷县茶埠镇大竜村，海拔高，到处是石头山，人均耕地面积不足1.1亩。全村354户中，贫困户就有164户，过去贫困人口多、程度深。土地里刨不出营生，邱富文早年就跑出大山，从打工一步步干到承包建筑工程的包工头。

四五年前，村里两委班子不健全，镇党委劝说邱富文回村，带领大家伙儿一起干。邱富文接下了这份重托，回到村里干村委会主任。

生意不做，回村忙脱贫，有人对他的选择不理解。“我是土生土长的大竜村人，自己过好了，就想反哺家乡。”邱富文说，只要找对产业路子，大竜村一定能富起来。

抱团发展，夯实产业根基

2015年起，李爱军的网店经营逐渐步入正轨。实实在在的增收，让越来越多的村民看到电商带来的好处，不少人也有意开网店。在当地县委、县政府支持下，李爱军成立了和泰电商众创空间，为草根电商创业者提供场地、货源和技术指导，帮助他们开设店铺。

这样做，会不会“教会徒弟，饿死师傅”？李爱军可不这么想：“一家企业做得再好，效果也是有限的。只有抱团发展，整合资源、扩大规模，才能把本地农特产品做成品牌，把产业做大做强。”

经营中，李爱军发现货源数量、质量得不到保证。为此，他引导种植大户成立合作社，由合作社整合土地、劳动力等资源，按照标准化种植模式生产。

截至目前，李爱军已与8个合作社签订种植、购销协议，同时延伸收购、加工、销售产业链条，形成了“电商+农民专业合作社+扶贫车间+贫困户”模式，既能保证药材可追溯，又通过合作社、扶贫车间，吸收本地贫困户就业，从而实现长久、稳定的盈利模式。

邱富文也认为，单打独斗的发展模式很难脱贫，必须依靠上规模的产业。他牵头成立中药材农民专业合作社，带动乡亲一起发展。

从2018年7月开始，邱富文就背着药材全国各地跑市场。上海、北京、陕西、重庆、四川……他四处奔波，找市场、找渠道。目前，合作社已和不少企业建立长期业务合作关系，订单越来越多，产品种类也日趋丰富。

从不愿意加入到主动加入，合作社社员从最初的6个合伙人发展到现在的536户，其中贫困户就有312户。合作社发展越来越规范化、专业化，开始步入“订单农业”模式，按需生产。

打通产业链，农户、合作社、企业抱团取暖，原本产业基础薄弱的偏远农村，有了发展后劲。

政策保障，提供给力支持

返乡创业，并非一路平坦。

对行情不了解，药材切片技术水平不高……一开始，邱富文合作社的药材，价格贵了没人要，低了又折本；卖不出去，只能把整车药材拉回合作社。头一年，合作社的社员，连工资都发不出来。

通过网络卖货，药材从产地、农户直达买家，减少中间环节，对农户、消费者而言是双赢。可最初推广并不顺利。李爱军费尽口舌，好不容易跟5户农民约定，网店有订单后，以每公斤高于市场价2元的价格拿货。但因为欠缺运营经验，初始阶段订单有限，导致一名合伙人退出，部分农户也终止合作。

对于困难，企业自身能解决的，要咬牙克服；无法解决的，政府就要“拉一把”。

2018年，甘肃出台《关于培育贫困村创业致富带头人实施方案》，对贫困村致富带头人给予金融支持。陇南市礼县对创办各类经济实体的返乡人员等，给予最高20万元的创业担保贷款；对高校毕业生首次创办的小微企业，正常运营1年以上的给予一次性创业补贴5000元。

在李爱军的网店里，现在有2名大学生主播。“她们月平均工资4000元左右，得益于省里的大学生到企业服务补助项目，其中有1500元补贴是省财政专项资金支付。”李爱军说。

此外，甘肃还加大返乡创业精准招商力度，加强金融土地等要素支持，完善配套扶持政策措施，推进返乡创业工作取得实效。

《 人民日报 》（ 2020年11月27日 02 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)