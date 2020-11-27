人民网>>财经

能人返乡 带富一方（经济新方位·决战决胜脱贫攻坚）

——甘肃省岷县脱贫致富见闻

本报记者 付 文

2020年11月27日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　甘肃省政府21日宣布，镇原县、岷县等8个深度贫困县退出贫困县序列。至此，甘肃全省75个贫困县全部摘帽。

　　甘肃是全国脱贫攻坚任务最重的省份之一。昔日苦瘠甲于天下，今朝生活甘味绵长。家乡面貌日新月异，脱贫致富步伐加快，政策扶持保障，吸引了一批在外闯荡打拼的“能人”，他们携手乡亲共同奔上乡村振兴快车道。

　　

　　从衣着光鲜的风电企业总经理助理，变成天天和中药材、贫困户打交道的电商老板，回到甘肃岷县农村老家创业6年来，李爱军一路摸爬滚打、快速成长——

　　从最初3个合伙人，壮大为78人的创业团队、3家企业，扶贫车间就业农户上百人，其中16名贫困户直接就业，37名贫困户入股。

　　放下城里红火的生意，回到农村。在甘肃，返乡创业的“能人”越来越多。在外闯荡打拼后，他们思想开放、视野开阔，为家乡带回了资金、技术和产业。同时，生于斯长于斯的他们，对故土、乡亲有着天然的亲近感，更了解本地的优势与短板，在发展过程中少走了很多弯路。

　　在他们的激发和带动下，乡亲们振兴家乡的动力更足了。

　　看好前景，返乡创业就业

　　从城市回到农村，除了一腔干事创业的热血，更多的是看好家乡未来的信心，是发展故乡、带富一方的情怀。

　　今年32岁的李爱军，老家在岷县西寨镇上三族村。2010年大学毕业后，他进入一家风电企业工作。仅仅4年，就从车间工人晋升为总经理助理。

　　6年前，李爱军回家探亲时发现，全县只有三五家淘宝店铺，还都是家庭作坊式经营，而且单打独斗、彼此互不往来。深思熟虑后，李爱军辞去工作，和两个伙伴成立了当时定西市唯一一家天猫旗舰店——聚和泰旗舰店，主要销售岷县黄芪、当归、党参以及土蜂蜜、野生羊肚菌等特产。

　　岷县是我国黄芪、当归、党参等药材产区，品质极佳。但受限于交通不便、销售渠道不畅等因素，农民种植的药材，主要卖给药材贩子，获益并不明显。李爱军预感，当地优质中药材资源如能插上电商翅膀，一定大有可为。

　　4个月后，他通过一次促销活动，2天就卖出了6000多份黄芪片，让农户直接增收1万多元。由此，越来越多农户开始为他供货。

　　2019年，该公司发送包裹90多万件，销售额超7000万元；今年，目前已经发送包裹130多万件，销售额有望增加1500多万元。“合作社每月能多收入5000元至1万元，分到贫困户头上，每户每月多收入500元左右。”李爱军说。

　　岷县茶埠镇大竜村，海拔高，到处是石头山，人均耕地面积不足1.1亩。全村354户中，贫困户就有164户，过去贫困人口多、程度深。土地里刨不出营生，邱富文早年就跑出大山，从打工一步步干到承包建筑工程的包工头。

　　四五年前，村里两委班子不健全，镇党委劝说邱富文回村，带领大家伙儿一起干。邱富文接下了这份重托，回到村里干村委会主任。

　　生意不做，回村忙脱贫，有人对他的选择不理解。“我是土生土长的大竜村人，自己过好了，就想反哺家乡。”邱富文说，只要找对产业路子，大竜村一定能富起来。

　　抱团发展，夯实产业根基

　　2015年起，李爱军的网店经营逐渐步入正轨。实实在在的增收，让越来越多的村民看到电商带来的好处，不少人也有意开网店。在当地县委、县政府支持下，李爱军成立了和泰电商众创空间，为草根电商创业者提供场地、货源和技术指导，帮助他们开设店铺。

　　这样做，会不会“教会徒弟，饿死师傅”？李爱军可不这么想：“一家企业做得再好，效果也是有限的。只有抱团发展，整合资源、扩大规模，才能把本地农特产品做成品牌，把产业做大做强。”

　　经营中，李爱军发现货源数量、质量得不到保证。为此，他引导种植大户成立合作社，由合作社整合土地、劳动力等资源，按照标准化种植模式生产。

　　截至目前，李爱军已与8个合作社签订种植、购销协议，同时延伸收购、加工、销售产业链条，形成了“电商+农民专业合作社+扶贫车间+贫困户”模式，既能保证药材可追溯，又通过合作社、扶贫车间，吸收本地贫困户就业，从而实现长久、稳定的盈利模式。

　　邱富文也认为，单打独斗的发展模式很难脱贫，必须依靠上规模的产业。他牵头成立中药材农民专业合作社，带动乡亲一起发展。

　　从2018年7月开始，邱富文就背着药材全国各地跑市场。上海、北京、陕西、重庆、四川……他四处奔波，找市场、找渠道。目前，合作社已和不少企业建立长期业务合作关系，订单越来越多，产品种类也日趋丰富。

　　从不愿意加入到主动加入，合作社社员从最初的6个合伙人发展到现在的536户，其中贫困户就有312户。合作社发展越来越规范化、专业化，开始步入“订单农业”模式，按需生产。

　　打通产业链，农户、合作社、企业抱团取暖，原本产业基础薄弱的偏远农村，有了发展后劲。

　　政策保障，提供给力支持

　　返乡创业，并非一路平坦。

　　对行情不了解，药材切片技术水平不高……一开始，邱富文合作社的药材，价格贵了没人要，低了又折本；卖不出去，只能把整车药材拉回合作社。头一年，合作社的社员，连工资都发不出来。

　　通过网络卖货，药材从产地、农户直达买家，减少中间环节，对农户、消费者而言是双赢。可最初推广并不顺利。李爱军费尽口舌，好不容易跟5户农民约定，网店有订单后，以每公斤高于市场价2元的价格拿货。但因为欠缺运营经验，初始阶段订单有限，导致一名合伙人退出，部分农户也终止合作。

　　对于困难，企业自身能解决的，要咬牙克服；无法解决的，政府就要“拉一把”。

　　2018年，甘肃出台《关于培育贫困村创业致富带头人实施方案》，对贫困村致富带头人给予金融支持。陇南市礼县对创办各类经济实体的返乡人员等，给予最高20万元的创业担保贷款；对高校毕业生首次创办的小微企业，正常运营1年以上的给予一次性创业补贴5000元。

　　在李爱军的网店里，现在有2名大学生主播。“她们月平均工资4000元左右，得益于省里的大学生到企业服务补助项目，其中有1500元补贴是省财政专项资金支付。”李爱军说。

　　此外，甘肃还加大返乡创业精准招商力度，加强金融土地等要素支持，完善配套扶持政策措施，推进返乡创业工作取得实效。

　　


　　《 人民日报 》（ 2020年11月27日 02 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】

财经

发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】

财经

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved