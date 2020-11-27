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商务部：将出多重举措开创促消费新局面

2020年11月27日07:47  来源：经济参考报
 

　　11月26日，商务部在北京召开消费升级行动计划推进现场会，对“十四五”规划开局之年的促消费行动进行部署。会议明确，将从深入挖掘城市和乡村市场潜力，稳定和扩大汽车、家电等大宗商品方面全面发力，以多重举措开拓促消费新局面。

　　会议指出，各地商务主管部门促消费工作要重点把握好坚持系统谋划、整体推进，坚持市场有效、政府有为，坚持供给引领、需求牵引，坚持横向协作、纵向联动的原则，顺势而为，乘势而上，努力开创消费促进工作新局面。

　　具体来看，将从以下四方面发力：一是要促进城市和乡村消费扩容提质。培育国际消费中心城市，高质量推进步行街改造提升，优化便民消费载体，提升电商进农村。二是要加速商品和服务消费潜力释放。稳定和扩大汽车消费，提振家电家具消费，扩大进口商品消费，促进餐饮消费，创新开展消费促进活动。三是推动传统和新型消费创新融合。提升传统消费，培育新型消费。四是营造安全和放心消费良好环境。抓疫情防控，抓安全生产，抓秩序优化，抓市场保供，维护市场平稳运行。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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