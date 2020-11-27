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前10月我国公路水路完成投资超2万亿元

2020年11月27日11:54  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 11月27日，交通运输部新闻发言人孙文剑在例行新闻发布会上表示，10月，交通运输经济持续回升，固定资产投资规模保持高位，货运量、港口货物吞吐量增速进一步加快，国内客运稳定恢复。1-10月份公路水路完成投资2.1万亿元，超过全年投资目标的19.4%。

孙文剑表示，这意味着公路水路1-10月份不但提前完成了全年的投资目标还超过了近20%，这是近几年来非常少见的投资力度和投资数据的增长。其中，10月完成交通固定资产投资3345亿元，同比增长了2.3%，公路水路完成投资2645亿元，同比增长了5%。累计来看，1-10月份完成交通固定资产投资28466亿元，同比增长了8.9%。

孙文剑指出，10月，完成营业性客运量10.8亿人次，恢复至去年同期的69.1%，恢复程度较9月提高了2.8个百分点。其中，公路、水路分别恢复至去年同期的63.4%、73.1%。全国36个中心城市完成公共交通客运量46.1亿人，恢复至去年同期的81.9%，恢复程度较9月提高0.2个百分点。

货运量连续6个月保持正增长，10月同比增长了7个百分点。10月，完成营业性货运量44.1亿吨，同比增长7.1%，增速自8月以来逐月加快，8、9、10三个月的速度逐月加快。其中，公路、水路分别同比增长8.9%和1.6%。

港口货物吞吐量连续7个月实现正增长，刚才说的货运量连续正增长6个月，而港口货物吞吐量是连续7个月实现了正增长，10月同比增加近10个百分点。10月，全国港口完成货物吞吐量13.3亿吨，同比增长9.8%，增速较9月加快0.9个百分点，其中内贸、外贸吞吐量分别增长11.5%和6.0%。集装箱完成吞吐量2463万标箱，同比增长11.4%，集装箱增速也是两位数，增速较9月加快3.8个百分点，速度增加3.8个百分点也是非常难得的。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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