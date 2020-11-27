取消高速公路省界收费站工作已转入常态化运行

人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 全国高速公路在取消省界收费站后，目前路网运行总体平稳有序，这是否意味着撤站任务已基本完成？对此，交通运输部新闻发言人孙文剑在新闻发布会上进行了回应。他指出，自5月6日恢复收费以来，全国高速公路联网收费系统总体上是运行稳定的，交通量持续增长，路网运行顺畅，人民群众出行更加安全和便捷。
“总的来看，取消高速公路省界收费站工作，目前已经从联网收费系统转换磨合逐步转入常态化运行的新阶段。”孙文剑指出，从5月6日到11月25日，全国高速公路日均车流量同比增长了7.64%，日均拥堵缓行500米以上的收费站数量同比下降了65%，拥堵超过500米以上的收费站数量同比下降了65%。ETC使用率由61.47%提高到65.93%，其中，货车使用率由25.90%提高到55.16%，出入口收费站通行效率大幅提升，为提高综合交通运输网络效率、降低物流成本、服务构建新发展格局奠定了坚实的基础。
孙文剑表示，下一步将进一步深化收费公路制度改革，加快优化完善高速公路联网收费系统运行、运维、客服和安全管理等“四个体系”，健全技术保障、投诉处理、保通保畅和网络安全管理等“四项机制”，保障系统稳定有序运行，大力优化完善ETC发行和服务，巩固扩大撤站工作成果，让老百姓更好地享受便捷通行的实惠。
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