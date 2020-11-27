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交通运输部帮扶地区66县全部实现摘帽

2020年11月27日11:56  来源：人民网-财经频道
 

人民北京11月27日电 （记者乔雪峰） 2020年是脱贫攻坚收官之年，交通运输部帮扶地区是否按照计划完成贫困县的摘帽任务？

11月27日，交通运输部新闻发言人孙文剑在例行新闻发布会上表示，截至今年11月21日，交通运输部定点扶贫对口支援和联系片区共66个县全部完成脱贫摘帽。

据孙文剑介绍，交通运输部负责定点扶贫四川省阿坝州黑水县、小金县、壤塘县和甘孜州色达县等4个深度贫困县、对口支援江西安远县1个县，联系陕甘青宁六盘山片区61个县，一共涉及66个县。在各方面的共同努力下，2017年5个县摘帽；2018年22个县摘帽；2019年33个县摘帽。

今年11月16日，宁夏正式批复同意西吉县退出贫困县序列，11月21日甘肃正式批复同意东乡县、临夏县、通渭县、岷县、镇原县5县退出贫困县序列。这样，剩余的6个县摘帽。

至此，交通运输部帮扶地区66县全部实现摘帽，区域性整体贫困问题得到全面解决历史性地告别绝对贫困，将与全国一道进入全面小康社会。

孙文剑表示，下一步，交通运输部将按照“四不摘”要求（摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管），继续深化结对联系帮扶机制，支持帮扶地区巩固拓展好脱贫成果，扎实推动乡村振兴战略实施，充分发挥行业优势，支持帮扶地区全力推进交通运输高质量发展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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