周伯文：推进产业数智化发展需要技术和生态两把“桨”

11月25日，主题为“数智互联 共塑未来”的JDDiscovery-2020京东全球科技探索者大会在京举行。大会主论坛上，京东集团技术委员会主席、京东智联云总裁周伯文表示，数智化社会的未来是大家共享的未来，站在现在的时间节点，从今天的此岸到达明天的彼岸需要两把桨。

技术是未来10年最大的确定性

在周伯文看来，未来10年，在诸多不确定性中，依然存在着许多确定性和机遇。

“未来会有两个确定性：一是技术不断往前发展迭代；二是企业也会持续发展。”但如果把这两个确定性融合在一起，周伯文预测道，到2030年，很多企业都将成为技术企业。以人工智能、大数据、云计算、物联网等技术为代表的产业数字化变革是当前最大的确定性，也是未来10年最大的机遇。

从产业链角度来看，未来10年，产业链的原材料分布格局会更加多元化，制造会更加去中心化、柔性化，品牌的分化和细颗粒度、分销零售的环节会更加扁平，消费的需求会更加分散和个性化。

想要应对这些变化和挑战，核心就是要借助人工智能、5G、IoT等技术万物互联，通过数字技术之间进行产业链的智能协作。从消费的角度来讲，这种复杂的供应链将能够更好地满足每个人获得自己想要的个性化产品。在周伯文看来，这也是产业链未来10年面对消费者最大的机会。

技术进步，是产业变革的底层源动力，产业变革与技术进步是互为驱动的关系。一方面，从传统的制造业、零售业、金融到现在的信息产业，技术进步会带来新的产业。另一方面，产业需求会倒逼技术的进步。

在需求和供给的持续互动下，产业链也将形成一个超级供应链网络。

打造数智化社会供应链可能需要10年

当下，实现超级供应链网络的路径，是打造一个技术驱动的数智化社会供应链。

在周伯文看来，供应链的演进会经历4个阶段：1.0阶段是通过计划生产方式，促进上下游供应链的协同；2.0阶段是利用数字化技术、互联网技术打造云化供应链，实现网络化连接；3.0阶是以人工智能、大数据技术为支撑，变革传统的需求驱动为需求创造，实现供应链全链路的连接和智能化升级；4.0数智化社会供应链阶段，则是以数智技术为核心，重塑端到端的价值链，实现全要素的社会化连接，从而构建高协同、高可靠、高灵敏、高柔性的数智化社会供应链网络。

“4.0的数智化社会供应链可能需要10年来打造，而京东邀请大家一起参与这个历程，不断提升企业的数智化社会供应链能力。”周伯文指出，京东是兼具实体与互联网二元属性的企业，同时连接供需两端，能够深入洞察产业亮点及痛点。一方面京东在产销存+仓配管理中打造了顶级供应链管理能力，另一方面，京东积累了先进技术与先进生态运营的经验。

周伯文认为，数字化供应链的能力提升远不仅仅是一个单点，更多潜在的可能是把供应链整个链条打通，并提升数字化效率。为此，京东打造了由消费端牵引生产端的C2M系统，并设计了两个神经网络，一个神经网络模拟用户的画像和喜好，另外一个模拟商品属性。通过模拟电冰箱的颜色、电量容积等几百个属性，用两个神经网络彼此攻防，不断迭代优化冰箱数百个产品的性能设计。另一个神经网络实时获取用户最可能的反馈，并针对目标消费者的人群去迭代产品的参数。当这两个神经网络开始平衡的时候，就找到了最优平衡点，并以此做生产、排产、决策优化。

未来10年，从此岸到彼岸

“商业应该是一个盟国，而不是一个帝国。”周伯文说。

在他看来，数智化社会的未来是大家共享的未来，站在现在的时间节点，从今天的此岸到达明天的彼岸需要两把桨。

第一把桨需要生态与合作伙伴共创，不断提升X轴OT（Operational Technology）的效率。京东将依托自身的供应链优势，和生态伙伴一起去连接消费互联网与产业互联网两端，降低社会成本，提升社会效率。

京东将通过开放人工智能、大数据、云计算、物联网以及前沿探索技术，提供统一的云底座、技术中台、数据智能平台，以及协同管理平台，让京东的生态伙伴在相互协同中实现价值的释放，实现生态的共赢、共创，实现长期可持续的生态化增长。

第二把桨，则要回到技术，持续探索图中Y轴的前沿科技。周伯文认为，过去50年，科技来源于三大基础架构：香农理论、冯?诺伊曼经典计算架构以及摩尔定律，但在50年过后的今天，这三大定律难以突破物理的极限。所以，面向未来，需要不断的拓展和技术投入，不断探索更前沿的科技，致力于更高效和可持续的世界。

周伯文表示，京东将加速探索未来十年的新技术，包括人工智能、区块链、物联网、自主系统以及下一代计算。周伯文宣布，今日京东探索研究院成立，将围绕人工智能、量子计算、数据科学工程与管理、去中心化计算、技术伦理道德以及科学与艺术六大方向进行探索。未来三年，京东探索研究院将在每个领域至少引入三个世界顶级的科学家，同时更加鼓励青年科学家加入。

“一把桨来自于生态共创，从IT到OT（Operational Technology）。另外一把桨来自前沿的科技探索，与产学研一起去拓展未知的边界。“周伯文表示，在双桨的荡漾下，京东将与合作伙伴，在产业数智化的趋势下协同发展，携手去拓展未知的边界。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)