作业帮为甘肃西和县提供全套学习解决方案

原标题：教育部赴甘肃西和县对接教育资源 作业帮提供全套学习解决方案

扶贫先扶智，让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫工作的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。11月24日，教育部规划中心赴甘肃省西和县开展教育资源对接落实工作会议，作业帮、青岛市教育局及6+1所帮扶高校等地方教育部门、院校、教育企业出席会议。据了解，为助力西和县教育脱贫攻坚，今年9月以来，作业帮为西和县提供了包括校内同步课程、答疑解题、教学课件制作、心理讲座等覆盖西和县所有学校学生、老师的全套学习解决方案。

教育部肯定作业帮在西和县扶贫攻坚中所做工作

西和县曾是甘肃省深度扶贫县之一，由于贫困面大，贫困程度深，西和县成为国家52个挂牌督战贫困县之一。24日上午，由教育部规划中心带队，来自地方教育部门、院校、教育企业的代表来到西和县，现场召开教育资源对接落实工作会议。

会议回顾了今年3月以来教育部规划中心向西和县对接教育资源的各板块落实情况。教育部规划中心副主任陈建荣在会上对作业帮在西和县教育扶贫中所做工作给予肯定。

作业帮是国内中小学在线教育领军企业，公司自成立以来，一直坚持用科技助力教育普惠，积极参与教育公益，助力教育精准扶贫，为贫困地区孩子输送紧缺而优质的教育资源。

据了解，自今年9月加入对西和县的教育帮扶以来，作业帮为西和县提供了包括校内同步课程、答疑解题、教学课件制作等覆盖西和县所有学校学生、老师的全套学习解决方案。此外，还邀请深圳大学心理学教授赴西和县作心理学知识讲座，并开设线上心理课程4期。

“AI+大数据”为西和县师生提供全套解决方案

会议期间举办了作业帮等企业、院校向西和县教育扶贫捐赠与合作签约仪式。作业帮公共事务副总裁马宁表示，截至目前，作业帮已累计向西和县捐赠了价值1138万元的教育扶贫物资，包括向西和县所有学校各年级、各学科开放作业帮直播课账号，向全县所有老师开放“好课帮”教育服务资源平台使用权限，向全县所有学校各教学班级免费提供作业帮VIP年卡、赠送作业帮错题打印机喵喵机等。

据介绍，开通作业帮直播课账号权限后，当地教师可无限次登陆作业帮直播课账号，观看作业帮所教学科名师真实在线教学场景，并结合个人本人教学特点及所教班级学生实际情况进行借鉴和创新。此外，借助作业帮“好课帮”平台，老师们可以从上面免费下载海量教学课件，涵盖人教、北师、苏教、部编等多个版本，还可以免费使用700万试卷，定制化智能组卷。

而作业帮VIP会员账号的功能，相当于为学生们匹配了一位个人AI老师，提供专业的视频讲解、海量的题库资源以及丰富的精品课程资源。学生可无限次免费收听各学科超百万解题视频，名师手把手教会重点试题。

“北川中学城镇学生只占30%，农村和城郊学生占70%，很多都是留守儿童，家庭辅导欠缺。”在此次教育资源对接会分组座谈中，西和县北川中学校长表示，“学校师生现在在使用作业帮APP这样的基础工具，相对于培优课程，这些工具类产品更适合农村学校”。

走村进校 向当地小学生征集“微心愿”

“小朋友们，我们今天准备了一些心形卡片发给大家，我们叫它：微心愿卡片。在上面写下你们的小心愿，我们一起来实现它。”24日下午，结束教育资源对接工作会议后，作业帮公益团队来到西和县麦川小学，向孩子们征集“微心愿”。

解决小困难、满足小需求、实现小梦想，是作业帮“圆梦微心愿”公益活动的初衷。作业帮公益团队相信，“爱”是帮助孩子成长的好方法和好契机。该活动自2019年5月在内蒙古科尔沁右翼前旗启动后，已先后帮助1200余名中小学生完成“微心愿”。

“我想要一支钢笔”，“我想要一本童话故事”，“我想有一架无人机，它可以飞到天空上面看美丽的风景”……孩子们在心愿卡片上写下自己的心愿，并说出了自己的梦想。征集活动结束后，这些写在卡片上的小小的心愿被带回北京，并将一一实现。

对西和县的帮扶是作业帮“千帆公益”计划的又一站。2018年11月，在第五届世界互联网大会上，作业帮创始人兼CEO侯建彬宣布发起“千帆公益计划”，希望汇聚社会各界力量，一起促进教育扶贫公益事业。2018年以来，作业帮的公益团队先后在新疆、西藏、河北、甘肃、内蒙、云南、青海等7个省份的贫困地区开展精准扶贫活动，累计投入优质课程、教育硬件产品、学习物资等价值8000余万。

“扶贫有短线，也有长线。对人的投资、对教育的投资，是最长线的扶贫，是最有意义的事情。”侯建彬在接受媒体采访时表示。

作业帮创立于2015年，是国内最大的K12在线教育平台，旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款学习产品及家庭教育产品。公司以“让优质教育触手可及”为使命，用科技赋能教育，为广大中小学生提供全科的学习辅导服务，努力成为学校教育的有益补充。

(责编：毕磊、夏晓伦)