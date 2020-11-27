原标题：音视频领域多个行业标准正式发布实施

北京商报讯（记者 石飞月）11月26日，根据技术发展和市场需求，中国电子视像行业协会协调相关市场主体共同制定的多项行业评价标准正式发布并实施：《激光电视画质评价规范》、《激光电视光学屏幕通用规范》、《激光电视散斑测试方法-物理散斑》、《激光电视能效测量方法》、《智慧教育黑板技术规范》。

工信部电子信息司副处长王中表示，今年以来，全球遭遇新冠肺炎疫情的严重冲击，极大激发了包括音视频产业在内的非接触式经济发展。随着5G时代来临，音视频产业将在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合，加快实体经济数字化、网络化、智能化升级。

关于如何抓住5G时代新型显示产业发展机遇，中国科学院院士欧阳钟灿指出，5G时代全球新型显示技术发展态势是，截至2019年12月，5G在19个国家推出，据预测，2030年我国5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿；全球新型显示技术发展态势是印刷显示技术、Micro-LED显示技术；5G时代全球平板显示产业格局是，目前中国大陆平板显示已经占据了全球产能的一半以上；中国大陆平板显示产业发展是，近几年全球AMOLED产业格局将变，中国大陆产能将如LCD后来居上。

(责编：毕磊、夏晓伦)