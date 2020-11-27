音视频领域多个行业标准正式发布实施

北京商报讯（记者 石飞月）11月26日，根据技术发展和市场需求，中国电子视像行业协会协调相关市场主体共同制定的多项行业评价标准正式发布并实施：《激光电视画质评价规范》、《激光电视光学屏幕通用规范》、《激光电视散斑测试方法-物理散斑》、《激光电视能效测量方法》、《智慧教育黑板技术规范》。
工信部电子信息司副处长王中表示，今年以来，全球遭遇新冠肺炎疫情的严重冲击，极大激发了包括音视频产业在内的非接触式经济发展。随着5G时代来临，音视频产业将在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合，加快实体经济数字化、网络化、智能化升级。
关于如何抓住5G时代新型显示产业发展机遇，中国科学院院士欧阳钟灿指出，5G时代全球新型显示技术发展态势是，截至2019年12月，5G在19个国家推出，据预测，2030年我国5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿；全球新型显示技术发展态势是印刷显示技术、Micro-LED显示技术；5G时代全球平板显示产业格局是，目前中国大陆平板显示已经占据了全球产能的一半以上；中国大陆平板显示产业发展是，近几年全球AMOLED产业格局将变，中国大陆产能将如LCD后来居上。
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】
国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正 人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】
发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】
发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】