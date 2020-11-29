中国饭店协会：三季度住宿业营业额恢复至去年同期八成

人民网北京11月29日电 （记者乔雪峰） 记者从中国饭店协会获悉，疫情给我国饭店餐饮业带来了冲击，1-10月全国餐饮收入合计29598亿元，10月份餐饮收入增速首次转正，达到0.8%。根据中国饭店协会对全国百家绿色饭店企业的调查显示，在住宿行业，第三季度住宿业营业额恢复至上年同期80%。

“疫情当前，饭店餐饮业积极应对，勇于承担社会责任、大胆创新，为行业高质量发展带来新的动力。”11月27日，中国饭店协会会长韩明在第五届中国国际饭店业大会上表示，“十四五”时期，数字化、品牌化、绿色化仍然是行业发展主旋律。近年尤其是疫情后，酒店业呈现加速品牌化、连锁化趋势，品牌企业迎来新的发展机遇。“疫情后住宿业许多品牌企业加大逆势扩张步伐，住宿行业强者愈强、弱者愈弱的‘马太效应’逐步显现。”

韩明还表示，经过新冠疫情的洗礼，住宿餐饮业在提供高质量供给方面做出了大的变革并取得成效。其中，在培育消费新产品新模式方面，酒店企业拥抱新科技的力度前所未有，大量科技产品应用到酒店；在提供高供给质量方面，一些住宿企业认识到，酒店应不止于住宿，核心产品也不仅仅只有客房，而是以酒店作为“酒店+X”中“X”的展示空间。

作为劳动密集型行业，饭店餐饮业用工问题一直困扰着企业。对此韩明表示，近年来，住宿餐饮行业数字化转型步伐加快，行业发展进入以人力资本为核心的数字时代，这意味着住宿企业只有突破人力资源的制约，才能走上高质量发展之路。

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