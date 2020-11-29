国家外汇管理局：扩大QDLP/QDIE的试点规模和试点范围

新华社北京11月29日电（记者刘开雄）国家外汇管理局相关负责人29日透露，近期将分别扩大上海、北京和深圳三地合格境内有限合伙（QDLP）/投资企业（QDIE）试点规模，进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。
该负责人透露，同时，还将稳步扩大QDLP试点区域，拟新增海南自由贸易港和重庆市开展QDLP试点，更好支持海南自由贸易港建设和成渝经济圈发展。
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】
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发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】