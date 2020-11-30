人民优选直播大赛全国总决赛举办

本报上海11月29日电 （人民网记者李彤）11月26日至28日，由人民网、上海市奉贤区人民政府联合主办的“2020年人民优选直播大赛全国总决赛”在上海奉贤和北京会场同步举行。
在总结大会上，人民优选“第一书记”特约推荐官、“优秀巾帼”特约推荐官、金牌带货官等奖项揭晓。据介绍，直播大赛以“赛”育人、以“赛”促产，助力“六稳”“六保”工作，推动了行业规范发展，并对媒体融合进行了有益探索。
据了解，从今年6月至今，“人民优选直播大赛”陆续开设了江西、天津、吉林、山西和上海奉贤5个赛区，以及第一书记和妇联两个专场。活动累计报名参赛选手超3.1万名，在线培训选手和网民超4253万人次。
在活动现场，人民优选（上海）直播培训基地揭牌。基地旨在通过构建“直播+电商”的新模式，对直播电商从业人员和平台进行培训和孵化。
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】
国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正 人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】
发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】
发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】