人民优选直播大赛全国总决赛举办

本报上海11月29日电 （人民网记者李彤）11月26日至28日，由人民网、上海市奉贤区人民政府联合主办的“2020年人民优选直播大赛全国总决赛”在上海奉贤和北京会场同步举行。

在总结大会上，人民优选“第一书记”特约推荐官、“优秀巾帼”特约推荐官、金牌带货官等奖项揭晓。据介绍，直播大赛以“赛”育人、以“赛”促产，助力“六稳”“六保”工作，推动了行业规范发展，并对媒体融合进行了有益探索。

据了解，从今年6月至今，“人民优选直播大赛”陆续开设了江西、天津、吉林、山西和上海奉贤5个赛区，以及第一书记和妇联两个专场。活动累计报名参赛选手超3.1万名，在线培训选手和网民超4253万人次。

在活动现场，人民优选（上海）直播培训基地揭牌。基地旨在通过构建“直播+电商”的新模式，对直播电商从业人员和平台进行培训和孵化。

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 06 版）

(责编：牛镛)