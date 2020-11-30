央行开展50亿元票据互换操作

本报北京11月29日电 （记者吴秋余）为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，中国人民银行于11月27日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。

本次操作面向公开市场业务一级交易商公开招标，中标机构包括国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等各类金融机构。换入债券既有国有大型商业银行和股份制银行发行的永续债，也有城商行和农商行发行的永续债，体现了对中小银行发行永续债补充资本的支持。

央行相关负责人表示，将综合考虑市场状况和合理需求，采用市场化方式稳慎开展CBS操作。

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 06 版）

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