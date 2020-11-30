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贵州优化“煤—电—网—用”产业链利益联结模式

机制畅通 水火相济（经济聚焦）

本报记者  万秀斌  苏  滨

2020年11月30日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　过去，由于“煤、火、水”竞争激烈，能源大省贵州也会出现电厂“缺粮”、工业“断炊”的现象。2017年，贵州提出能源工业运行新机制，以市场调节和政府调控相结合，构建“煤—电—网—用”产业链利益紧密联结机制，为能源行业的健康发展找准了方向。

　　

　　坐拥长江、珠江两大流域八大水系，水能充沛；素有“西南煤海”之称，煤炭资源丰富，贵州是我国重要的能源基地。

　　过去，由于“煤、火、水”竞争激烈，电厂“缺粮”、工业“断炊”现象时有发生，能源大省也会出现“拉闸限电”的困境。如何理顺“煤、火、水”三者关系，成为能源产业链良性发展的迫切课题。

　　2017年5月，贵州创造性提出能源工业运行新机制，以市场调节和政府调控相结合，构建“煤—电—网—用”产业链利益紧密联结机制，破解能源发展困局，促进经济健康发展。

　　上游

　　签订中长期合同，稳定煤炭生产供应

　　立冬过后，看到一辆辆重卡每天都来排队卸煤，蒋珂如释重负，电煤吃紧的日子渐成过去时。

　　作为贵州盘江电投发电公司分公司总经理，蒋珂仍清晰记得当初接手电厂时的困境。“2016年国庆前到厂子调研，整个储煤场都烧空了，每天进多少烧多少，时不时还得等煤来。”每逢转入枯水期，需火电顶峰补位，一天要消耗1万多吨煤，他只能跑煤矿、找政府。

　　在能源工业运行新机制实施前，贵州电厂冬季缺煤现象比较普遍。

　　“每年电厂都跟煤矿签合同，但供应不稳定，履约率不到一半。”蒋珂坦言，这不但影响年度发电任务，也相应增加了发电成本。

　　尽管新机制同样要求电厂与煤矿签订中长期合同，但关键在于加强了政府调控。通过对电煤定质、定量、定价，合同任务未完成之前，电煤禁止外运。加之煤炭行业的转型升级，种种因素叠加，提高了合同履约率，稳定了煤炭供应。

　　在电厂原料供应情况得到改善的同时，煤炭产品销售面临的窘境也在发生改变。

　　贵州盘江精煤股份有限公司是当地大型煤企，目前年产电煤800万吨。“2014年的时候，电煤市场供应充足，尽管签了合同，但电厂还是要货比三家，价格压得厉害。”公司副总经理杨凤翔说，“煤矿存煤能力有限，得随产随销，一旦压货，可能导致生产停顿，损失巨大。”

　　不得已，杨凤翔先后去了云南、广西等不少地方，最后谈下来煤炭外销的单子。尽管价格被压低不少，还额外增加运输成本，但只能咬牙硬扛，“总比停产停业、电煤卖不出去强，毕竟要养活几千号人呢！”

　　杨凤翔介绍说，在新机制的约束下，电厂必须严格落实采购合同来确保年度发电额度的分配。如此，双方履约率均得到明显提升，目前已超过90%，真正实现了经营联动。“现在只要签好合同，就能把心放肚子里，不用再操心市场，能花更多精力盯在安全生产上。”杨凤翔说。

　　中游

　　交易水火发电权，实现多方良性发展

　　“今年汛期来水格外均衡，水量也大，超发30多亿千瓦时，按每度电8分钱的标准，还向火电购买了发电权。”贵州乌江水电开发有限责任公司运营部主任曹阳告诉记者。这里提到的购买发电权，便是新机制中提出的水火发电权交易。

　　贵州发电由火电、水电以及风能、太阳能等新能源构成。按照国家政策，应全额消纳新能源和以水电为代表的清洁能源。

　　“来水得看老天爷，所以水电这块变数很大。”曹阳介绍，新机制实施前，一到汛期，火电给水电让路时，大部分火电厂的发电机组得调到最小运行方式，电煤的需求量相应锐减，进而影响到煤炭行业的正常生产。

　　实际上，在火电没成一定规模前，电力调度矛盾还不明显，火电厂也可借机检修设备，为枯水期发电做准备。但如今贵州能源结构中，火电超五成，水电超三成，还有近两成归新能源，情况明显不同。

　　“理想状态是，我发电，你存煤；我存水，你发电，达到水火相济的效果，但实际困难不少。”蒋珂介绍，一旦丰水期不发电，火电厂很难拿出资金储存电煤，“淡储旺用”成为空谈，秋冬季用电到时候就成了难题。

　　记者从贵州省能源局了解到，新机制的核心内容之一便是推进水火发电权交易，即水电企业发电超过基数后（对应年发电利用小时2710小时），需向火电企业购买发电权，这些资金则被火电企业用于电煤储备和向用电企业让利。截至今年10月，贵州水火发电权交易电量达41.18亿千瓦时，是去年全年的1倍多。

　　“靠着发电权交易，我们季节存煤和应急存煤的压力大大降低，对我们稳定生产，实现良性循环作用巨大。”蒋珂说。

　　贵州省能源局相关负责人表示，水火发电权交易机制形成了水电支持火电、火电通过汛期增加电煤储备支持煤炭生产的三方良性联结。

　　目前除常规交易，云贵水火发电权置换交易省间沟通协商机制已经建成，明确交易方式、规模、价格等，进一步支持国家西电东送计划。

　　下游

　　推进电力市场化，构建用能成本洼地

　　“钢铁，昨日交易量856万千瓦时；电解铝，昨日交易量4982万千瓦时；本月交易量50.22亿千瓦时……”贵州电力交易中心大厅的巨幅显示屏上，实时滚动着各类产品、企业的电力交易情况。

　　“电力有了保障，还要刺激下游用电需求。新机制实施后，电力市场化改革深入推进，鼓励发电企业、售电公司和用户间开展电力交易，通过自愿协商的市场化模式确定电价，构建用能成本洼地。这为贵州优化营商环境，下游企业降本增效创造条件。”贵州电力交易中心交易组织部主任朱明介绍，目前，已经形成包括年度双边协商、月度集中竞价、挂牌等在内的多种市场化交易方式。

　　贵州兴仁登高新材料有限公司主打电解铝项目，是当地高载能产业。“整个生产成本的1/3砸在了电上。”公司总经理陈松坦言，电价波动对公司来说是个大问题。随着新机制的实施，陈松看到了机会，2018年9月，公司参与其中，通过省电力交易中心，跟4家火电企业达成合作。陈松粗略算了下，公司每年用电32亿度，2/3通过市场化交易购买，每度便宜5分多，一年能节约上亿元成本。

　　目前，在满足市场化准入条件的前提下，用电企业参与电力市场化交易的门槛全面放宽，交易成交电量和交易主体数量逐年增加。2015年至2020年10月底，贵州累计完成交易电量2478亿千瓦时，共计减少工业企业用电成本226亿元。

　　“2017年以来，全省还有63家电力用户、2家售电公司和16家发电企业签订价格联动合同，实现从电煤到产品利益共享，风险共担。”朱明说。

　　依托新机制，近3年时间，贵州在破解持续多年的冬季电煤紧张状况的同时，2019年还首次完成“西电东送”年度计划，真正扛起能源大省的责任。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月30日 12 版）
(责编：牛镛)
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