发展养老金融 服务养老事业（财经观）

金融帮助增加养老保障供给，有利于完善我国多层次养老保险体系，增强养老保障能力，满足人民群众多样化的养老需求；也有利于深化金融供给侧结构性改革，培育长期机构投资者，促进金融市场健康发展

银保监会负责人近日表示，支持相关机构发展体现长期性、安全性和领取约束性，真正具备养老功能的养老金融产品，包括养老储蓄存款、养老理财、专属养老保险、商业养老金等。来自中国基金业协会的最新数据显示，目前我国养老目标基金总户数已经超过148万户，基本为个人投资者，规模达到350多亿元，投资者对于这一新生事物的认知和接受程度在不断提升。种种迹象显示，金融在养老领域正发挥着越来越大的作用。

党的十九届五中全会提出，“实施积极应对人口老龄化国家战略”“发展多层次、多支柱养老保险体系”。近年来，人口老龄化问题受到关注，社会各方也采取了很多举措积极应对这一变化。从社会角度看，我国出台加快发展养老服务业、全面放开养老服务市场等政策措施，养老服务体系建设取得显著成效，养老服务市场日益多元，更好地满足了群众需求。从个人角度看，越来越多的人，包括不少年轻人，开始购买各种养老金融产品，为老有所养增添一份保障。

养老事业的持续发展，需要社会力量积极参与。金融帮助增加养老保障供给，有利于完善我国多层次养老保险体系，增强养老保障能力，满足人民群众多样化的养老需求；也有利于深化金融供给侧结构性改革，培育长期机构投资者，促进金融市场健康发展。因此，金融在养老领域持续发力，既是养老事业发展的需要，也是金融自身发展的内在要求。

金融应当如何支持和服务养老事业？对于百姓而言，最为直观的是各种养老金融产品。目前，银行、保险、基金等各类金融机构都已推出个人养老金融产品，例如基金公司提供了养老目标基金，银行推出了养老理财产品、养老储蓄产品等，保险业除了多种养老型年金产品、养老保障管理产品外，还在2018年启动了税延养老险。这当中，有相当一部分金融产品满足了需求，受到市场欢迎，但也有一些反响平平。一些养老理财产品虽然在产品名称上体现了养老这一主题，但在条款设置和投资策略上，与其他非养老理财产品相比并无显著差别。还有一些养老金融产品覆盖面窄，保障程度不足，让消费者觉得解决不了大问题。总体上看，养老金融市场需求大，但优质供给依然不足，市场潜力仍未得到充分释放。

实现供需之间更好对接，需要金融业聚焦百姓迫切需求，进行有针对性的产品创新，丰富金融服务类型。金融机构要考虑到不同群体的风险承受能力和需求偏好等因素，为市场提供更为多元的选择。考虑到养老金融的目标群体里老年人居多，尤需“稳”字当头，突出安全性和稳健性，在服务细节上也应更简捷易用，提高老年人金融服务的可得性和满意度。监管部门应正本清源、强化监管，明确养老金融产品的标准，对不符合标准的各类带有“养老”字样的短期金融产品及时加以规范，让养老金融产品名实相符。

此外，拓宽养老产业融资渠道，为其提供必要资金支持，也是养老事业发展的关键一环。养老产业在我国还属于起步阶段，养老服务机构大多融资渠道比较狭窄，有时会面临资金问题困扰。金融机构应充分考虑养老服务机构的特点，创新融资方式，在有效控制风险的前提下，将更多资金活水引向养老领域。对于市场化、规范化程度高的养老服务企业，还可为其创造直接融资机会。多管齐下，提供更专业、更精细的服务，金融就能在应对人口老龄化国家战略中发挥好应有作用，成为老有所养的重要支撑。

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 18 版）

(责编：牛镛)