国家融资担保基金首批股权投资签约落地

本报电 国家融资担保基金日前在京举行首批股权投资集中签约，与12家政府性融资担保机构签订股权投资协议。该基金自2018年9月运营以来，通过再担保业务合作累计支持38.29万户小微企业和“三农”等市场主体获得银行信贷资金6270.18亿元。此次该基金首批股权投资由原投资省级机构改为下沉一线，主要支持“支小支农”成效明显的地市级政府性融资担保机构。

（曲哲涵）

《金融业数据要素融合应用研究》发布

本报电 金融业数据要素融合应用与治理研讨会近日在京召开，由中国互联网金融协会组织撰写的《金融业数据要素融合应用研究》正式发布。中国互联网金融协会会长李东荣表示，如何平衡好数据要素融合应用和安全保护，充分发挥金融业数据要素的经济社会价值，已经成为摆在金融管理部门、行业协会、从业机构和广大金融消费者面前的一项重要课题。

（张 旭）

中国保险行业协会举办寿险业峰会

本报电 中国保险行业协会近日在广州举办中国寿险业峰会。与会专家认为，要通过科技赋能提升服务水平，夯实行业数据基础，科学合理定价，提供更多价格适当、保障多样的养老保险产品；应加强精算、投资等专业人才队伍建设，提升保险机构风险管理、资产负债匹配、长期资金管理能力。

（屈信明）

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《 人民日报 》（ 2020年11月30日 18 版）

(责编：牛镛)