国家融资担保基金首批股权投资签约落地
本报电 国家融资担保基金日前在京举行首批股权投资集中签约，与12家政府性融资担保机构签订股权投资协议。该基金自2018年9月运营以来，通过再担保业务合作累计支持38.29万户小微企业和“三农”等市场主体获得银行信贷资金6270.18亿元。此次该基金首批股权投资由原投资省级机构改为下沉一线，主要支持“支小支农”成效明显的地市级政府性融资担保机构。
（曲哲涵）
《金融业数据要素融合应用研究》发布
本报电 金融业数据要素融合应用与治理研讨会近日在京召开，由中国互联网金融协会组织撰写的《金融业数据要素融合应用研究》正式发布。中国互联网金融协会会长李东荣表示，如何平衡好数据要素融合应用和安全保护，充分发挥金融业数据要素的经济社会价值，已经成为摆在金融管理部门、行业协会、从业机构和广大金融消费者面前的一项重要课题。
（张 旭）
中国保险行业协会举办寿险业峰会
本报电 中国保险行业协会近日在广州举办中国寿险业峰会。与会专家认为，要通过科技赋能提升服务水平，夯实行业数据基础，科学合理定价，提供更多价格适当、保障多样的养老保险产品；应加强精算、投资等专业人才队伍建设，提升保险机构风险管理、资产负债匹配、长期资金管理能力。
（屈信明）
版式设计：张丹峰
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】
国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正 人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】
发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】
发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】