工业利润回升态势巩固 累计增速由负转正

国家统计局数据显示，10月工业企业利润同比增长28.2%，增速比9月加快18.1个百分点。1-10月，规模以上工业企业实现利润5万亿元，同比增长0.7%，累计利润同比增速年内首次由负转正，工业利润回升态势巩固。其中，超六成行业利润实现增长，装备制造业成工业企业利润增长贡献最大板块。

“市场供需关系日益改善，产业循环逐步畅通，工业企业生产经营持续好转，盈利恢复态势进一步巩固。”国家统计局工业司高级统计师朱虹说。

海通证券宏观分析师陈兴表示，10月工业利润增速显著上行至28.2%，主要原因一是去年同期基数较低，二是10月投资收益有所增加。

从累计看，1-10月，在41个工业大类行业中，有36个行业利润增速比1-9月加快或降幅收窄；25个行业利润同比实现增长，比1-9月增加4个，利润增长行业面达61%，其中12个行业利润增速达到两位数。

值得注意的是，装备制造业成工业利润增长贡献最大板块。1-10月，装备制造业利润同比增长9.6%，增速比1-9月加快0.8个百分点，拉动规模以上工业利润同比增长3.2个百分点。朱虹指出，其中，电子行业自4月累计利润增速转正以来，一直保持两位数增长，1-10月增长12.6%。随着稳基建投资和促进汽车消费等政策持续显效，货车、新能源汽车生产销售改善，带动汽车制造业利润稳定恢复，1-10月利润增长6.6%，增速比1-9月加快3.6个百分点。

消费品制造业利润增速也稳定回升。1-10月，受国内需求回暖、出口形势好转等因素共同拉动，消费品制造业利润同比增长4.8%，增速比1-9月加快0.4个百分点。此外，随着下游需求持续回暖，产业内部循环逐步畅通，上游原材料行业利润也快速修复。1-10月，原材料制造业利润同比下降6.0%，降幅比1-9月收窄9.1个百分点。

浙商证券首席经济学家李超指出，1-10月工业企业营收增速及利润率已经达到-0.6%和5.98%，营收利润率同比上升0.08个百分点， 四季度降成本政策仍在发挥作用。后续企业盈利继续改善，预计年末有望上行至3%以上。

不过，朱虹也表示，工业企业应收账款增速有所上升，现金流压力加大，不利于企业生产经营的持续恢复。下一步仍需扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，按照构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求，牢牢把握扩大内需战略基点，持续激发市场主体活力和消费潜力，推动工业企业生产经营健康发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)