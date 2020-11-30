发改委：中国消费品零售市场将超美国

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）11月29日，国家发改委副主任连维良在第十八届中国改革论坛暨中国体改研究会年会上表示，2019年中国社会消费品零售总额首次突破40万亿元，较2015年增长超42%，即将超过美国成为全球最大的消费品零售市场。

据了解，“十三五”期间，随着国内消费规模不断扩大，我国成为全球第二大消费市场。2019年，我国最终消费支出对经济增长的贡献率保持在60%左右，消费连续六年成为拉动经济增长的第一引擎。从增长趋势看，2016-2019年间，我国全年社会消费品零售总额从33.2万亿元增至41.2万亿元。

我国消费品零售市场以何扩充增量？连维良指出，我国拥有最多的中等收入群体，最大的制造业增加值，最多的网民数量和最多的500强企业数量。

“中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿人，市场空间广阔，而且随着经济发展不断扩大，消费总量规模扩大延续，消费升级态势持续，扩大国内需求是有空间和潜力的，特别是在养老、育幼、健康等领域还有巨大的发展空间。”国家统计局新闻发言人付凌晖曾在发布会上表示。

据了解，我国中等收入阶层的收入增长速度远高于居民人均可支配收入。与消费数据保持正相关，国民收入增长是扩大消费市场的直接支撑。此前，麦肯锡咨询公司还曾发布报告指出，“中产阶级”正在重塑中国消费市场。其中提到，中国“中产阶级”的稳步增长带来了经济变革和消费转型，这一改变仍在继续。

预计到2022年，将有超过75%的中国城市家庭年收入在6万-22.9万元之间，这一群体在生活必需品上的花费小于50%，而其消费行为和消费习惯有别于其他阶层。前述定义的中产阶级在2000年仅占中国城市家庭的4%，而到2012年，这一数字已增至68%。

根据该报告预计，在未来十年内，推动前述群体家庭收入增长来自三大动力：政府政策和劳动力市场的结构性变化或将提高工资水平；金融市场改革有可能进一步刺激就业增长，从而产生新增收入；同时，向民营企业开放更多的经济领域可鼓励劳动生产率的提高、降低成本和增加家庭收入。假设上述情形得以实现，到2022年，中国城市家庭年收入将至少实现翻番。

居民收入稳步增长，消费升级紧随其后并筑底了疫情冲击下国内消费的整体形势。从数据来看，网上零售额逐月递增并在年初实现逆势增长。前10月，全国网上零售额91275亿元，同比增长10.9%，增速比前三季度再提高1.2个百分点。

“促消费、扩内需是一场持久战。它需要消费者有稳定的收入预期作支撑，稳定的社保制度作铺垫，健全的市场经济作保障，全社会的经济发展水平作依托，缺一不可。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫认为。

今年以来，为应对新冠疫情带来的不利影响，中央至地方多次下达相关政策，保障民生，提振消费。例如，10月29日，国家发改委等14部门联合发布《近期扩内需促消费的工作方案》，推出扩大内需的19条具体措施；11月26日，商务部在北京召开消费升级行动计划推进现场会，提出将通过多措并举开创促消费新局面。

“目前制约经济发展的重要因素在于消费尚未全面复苏。虽然近几个月数据在回升，但恢复正常增长仍有不少困难。各地区各部门要积极寻找消费亮点，推动消费继续回升。”11月18日国常会进一步明确，进一步提振大宗消费、重点消费和促进释放农村消费潜力；确定适应消费升级需求支持“互联网+旅游”发展的措施。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)