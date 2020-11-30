2020第四届中国商贸物流银行联盟峰会在郑举办

11月27日，由中国商贸物流银行联盟、郑州银行主办的2020第四届中国商贸物流银行联盟峰会在郑州举行。

此次峰会以“携手金融科技 共筑数字经济 培育新型动能”为主题，来自全国各地的商贸、物流、供应链、科技行业的领军企业代表汇聚一堂，共同探讨在当前国内外严峻形势下寻求生存和发展的模式与路径。

中国银行业协会中小银行服务部主任叶晴，中国物流与采购联合会副会长任豪祥，郑州市金融工作局党组成员、副局长张少康，中国商贸物流银行联盟主席、十三届全国人大代表、郑州银行党委书记、董事长王天宇，上海大学现代物流研究中心主任、中物联物流与供应链金融专家委员会委员、上海市物流学会副会长储雪俭，以及来自全国各地的中国商贸物流银行联盟成员代表出席会议。

王天宇在致辞中说，中国商贸物流银行联盟成员已达到55家，汇聚了金融、商贸、物流领域的领军企业。郑州银行“五朵云”全部上线运营，刚刚上线的“云物流”2.0版，打造了网络货运平台服务新模式；“云交易”形成了法院、财政、连锁行业、建筑行业、农民工工资监管等14大业务场景，并实现不同场景的参数化配置。

截至目前，“五朵云”平台已为252家供应链企业上下游融资248亿元。中国商贸物流银行联盟从无到有、日益成熟，走过了三年历程，是目前全国仍在活跃的少数金融联盟之一，今后联盟要做好“共商、共建”到“共享、共赢”、“蓄势”到“发力”、“线下”到“线上”的三大转变。

在主题演讲环节，郑州银行党委副书记、行长申学清，上海大学现代物流研究中心主任储雪俭，联易融联合创始人、总裁冀坤分别围绕构建商贸金融服务生态圈、供应链金融助力培育经济发展新动能、疫情催化银行业金融服务线上化等主题作精彩演讲。当天下午，物流金融创新发展论坛、供应链金融创新发展论坛同期举行。

本届峰会还联合发布了《中国商贸物流银行研究暨行业发展报告（2020）》。该报告已连续发布三期，是中国商贸物流银行发展的重要理论成果。

据悉，中国商贸物流银行联盟于2018年由郑州银行发起成立，致力于服务实体经济、促进客户资源共享、强化金融科技创新、深化同业间投资业务合作，成立了物流、金融科技和供应链金融三个专业委员会，成员涵盖“一带一路”沿线重要节点城市金融机构、全国著名物流、电商等全国行业龙头企业。未来，联盟为了更好地发挥资源汇聚作用，将重点在联盟扩容和深化联盟成员合作方面发力，携手各方构建产业金融生态圈，共同促进产业链服务生态的演进和发展。（牛广文）

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