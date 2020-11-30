促进“两个健康”坚持改革创新 全国工商联商会工作会议在南京举行

人民网北京11月30日电（赵春晓） 11月23日至24日，全国工商联商会工作会议在南京举行。据悉，会议认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，总结商会改革发展实践，分析研判新形势新任务，研究部署下一步重点工作。

会上，全国政协副主席、全国工商联主席高云龙指出，近年来工商联坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动落实商会改革任务，商会改革合力正在逐步形成，商会组织覆盖面正在不断拓展，商会政治引导功能正在逐步显现，商会服务会员方式也在不断创新，商会自身建设正在不断规范，取得了积极成效。始终坚持党的领导，始终坚持把统战寓于服务之中，始终坚持壮大会员队伍，始终坚持改革创新，是推动商会改革发展工作中探索出的基本经验。

高云龙指出，今后一段时期商会工作的总体思路是：全面贯彻党中央关于加强新时代民营经济统战工作的各项决策部署，以促进“两个健康”为工作主题，以“四会”建设为总体要求，以培育“四好”商会为载体，统筹推进商会的思想政治建设、组织体系建设、服务能力建设和制度机制建设，切实履行工商联指导、引导、服务商会职能，引导广大民营经济人士在全面建设社会主义现代化国家新征程中发挥积极作用。他强调，推进工商联所属商会改革发展进入了新阶段，迫切需要形成整体合力，为商会改革发展创造有利条件。要争取各方支持，加强工作指导，发挥商会作用，进一步汇聚改革发展力量。要加强思想引领，强化实践引导，进一步加强商会政治建设。要积极建言献策，服务行业发展，开展企业维权服务，服务企业创新，进一步服务民营经济高质量发展。要大力发展商会组织，加快发展会员队伍，创新搭建广泛联谊渠道，进一步扩大商会组织覆盖面。要推进商会依法登记，健全法人治理结构，加强秘书处职业化建设，打造商会工作品牌，积极培育先进商会文化，加快数字化网络化建设，进一步提升商会规范治理水平。

随后，中央统战部副部长，全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江指出，党委统战部要切实发挥统筹协调作用，与工商联共同推动将商会改革纳入地方全面深化改革总体方案，形成党政相关部门各司其职、密切协作的工作机制，着力解决好商会党建、组织覆盖、登记注册、功能作用发挥等重点问题，有序推进工商联所属商会改革发展。要重视调查研究，深入研究破解困扰改革的“卡脖子”问题和制约改革任务落实的问题，提出具体思路举措。要加强商会党建工作，进一步理顺商会党建工作领导和管理机制，推动商会建立党的组织，强化商会党组织把方向、议大事、促落实的政治领导职责，促进党建工作与业务工作有机融合，切实发挥商会党组织政治引领和战斗堡垒作用。要加强县级工商联建设，以“一个设立五个有”“五好”为抓手，不断提升县级工商联建设水平。

同时，江苏省委副书记、省长吴政隆在致辞中说，江苏将深入学习贯彻党的十九届五中全会指示精神，坚定贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，统筹发展和安全，努力交出“争当表率、争做示范、走在前列”的合格答卷，推动“强富美高”新江苏建设不断取得新成效。我们将始终坚持“两个毫不动摇”，大力促进民营经济高质量发展，推动工商联工作和商会组织建设迈上新台阶。全省各级工商联和商会组织要树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，胸怀“两个大局”，为实现中华民族伟大复兴中国梦凝心聚力。广大民营企业家要以张謇等民营企业家先贤楷模为榜样，大力弘扬新时代企业家精神，在构建新发展格局、推动高质量发展上展现新担当新作为。各级政府要大力支持民营经济发展，打造一流营商环境，让民营企业创新源泉充分涌流、创造活力充分迸发。

最后，民政部社会组织管理局副局长陈小勇出席会议并致辞。他表示，近年来，全国工商联全面贯彻落实中央关于促进工商联所属商会改革发展的文件精神，勇于担当、锐意进取，多措并举推进商会改革发展。工商联在推进商会改革发展上出台的举措、创新的做法、取得的成效、发挥的作用、创造的经验值得学习、借鉴和推广。进入新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，社会组织既面临较好的机遇，也面临不少难题和挑战，需要我们共同努力，把握发展机遇，解决发展难题，有效应对各种挑战。要始终坚持和加强党的全面领导，以高质量发展为主题推进商会改革发展，以构建新发展格局为方向开创商会发展新局，以加强自身建设为基础引导商会发挥积极作用。

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