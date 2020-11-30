原标题：千帆启航 作业帮教育扶贫实践的三个样本

2020年9月，开学一周后，内蒙古赤峰市敖汉旗双井小学一年级女生董一菲收到了她的新书包。四年级女生李翛然收到了一套新文具，她的同学王名宇收到了自己一直想要篮球。双井小学100名学生都收到了作业帮公益团队带来的心愿礼物。

这是作业帮公益团队在敖汉旗开展的“圆梦微心愿”的一次活动，也是作业帮“千帆公益”计划的第N站。2018年11月，在第五届世界互联网大会上，作业帮创始人兼CEO侯建彬宣布发起“千帆公益计划”，希望汇聚社会各界力量，一起促进教育扶贫公益事业。在过去两年里，作为国内用户规模最大的K12在线教育平台，作业帮一直在积极探索教育公益扶贫的路径和实现方式。

2018年以来，作业帮的公益团队先后在新疆、西藏、河北、甘肃、内蒙、云南、青海等7省区的贫困地区开展精准扶贫活动，累计投入优质课程、教育硬件产品、学习物资等价值8000余万。

甘肃——“AI+大数据”提供全套学习解决方案

西和县曾是甘肃省深度扶贫县之一。由于贫困面大，贫困程度深，西和县成为国家52个挂牌督战贫困县之一。

扶贫先扶智，让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫工作的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。2020年9月，作业帮加入到对西和县的教育精准扶贫工作中。

作业帮公益团队跟随教育部规划中心走进西和县对接教育资源。

根据西和县教育教学发展情况，作业帮制定了“AI+大数据精准扶贫”的全套方案，包括向西和县小初高学校4000余名教师开放作业帮直播课账号，向全县小初高学校每个教学班级免费提供作业帮VIP年卡、赠送作业帮错题打印机喵喵机等。

开通作业帮直播课账号权限后，当地教师可无限次登陆作业帮直播课账号，观看作业帮所教学科名师真实在线教学场景，并结合个人本人教学特点及所教班级学生实际情况进行借鉴和创新。此外，作业帮还为西和县小初高学校教师开放了作业帮的“好课帮”使用权限。借助“好课帮”，老师们可以从上面免费下载海量教学课件，涵盖人教、北师、苏教、部编等多个版本，还可以免费使用700万试卷，定制化智能组卷等。

而作业帮VIP会员账号的功能，相当于为学生们匹配了一位个人AI老师，提供专业的视频讲解、海量的题库资源以及丰富的精品课程资源。学生可无限次免费收听各学科超百万解题视频，名师手把手教会重点试题。

“扶贫有短线，也有长线。对人的投资、对教育的投资，是最长线的扶贫，是最有意义的事情。” 作业帮CEO侯建彬说，作业帮提供的多种在线教育服务，本身就是精准扶贫的重要实践。

作业帮公益团队在西和县乡村小学征集微心愿。

新疆——两地双师 同上一堂课

在线教育的最大价值，在于普惠。作为国内用户规模最大的K12在线教育平台，作业帮累计激活用户设备8亿，每月连接超过1.7亿用户，作业帮APP是教育领域唯一月活过亿的超级APP。通过科技赋能，作业帮正在建设把优秀的老师和优质的内容放大、迁移、匹配的便捷管道，让优质的教育资源以最低的成本、最快的速度、最便捷的方式提供给全国各地的学生，特别是教育资源匮乏地区。

“三区三州”是国家层面的深度贫困地区，也是全面建成小康社会必须啃下的“硬骨头”。该地区有200多个市县的数万所中小学，教育资源极度匮乏。

2020年11月，为助力“三区三州”深度贫困地区完成扶贫扶智攻坚任务，作业帮与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局签署战略合作协议，开启“小小石榴籽”计划。按计划，作业帮将分别面向全市小学部分班级和高中全部班级开展双师课堂合作，为期一学年。

双师课即“一间教室，两位老师”，由作业帮出一名主讲老师在北京进行线上课堂直播讲解，合作学校出一名现场老师在教室同步辅助教学，课下现场老师带学生做练习、考试。在主讲老师的安排上，作业帮选拔作业帮高中教学教研团队的优秀老师，以“传帮带”的形式，与阿拉尔市的老师分享教学方法和授课技巧，并安排专业团队搭建管理平台，对项目进行持续管理。有关双师课的全部教学视频、教研成果，阿拉尔市的老师全部免费共享。

内蒙古——守护每一份微小的心愿

解决小困难、满足小需求、实现小梦想。作业帮公益团队相信，“爱”是帮助孩子成长的好方法和好契机。

2019年5月，“圆梦微心愿”公益活动在科尔沁右翼前旗率先启动，首次活动共认领了科右前旗学生“微心愿”1094个，累计采购爱心物品价值20余万元。

2020年夏天，在北京市海淀区团区委和敖汉旗团旗委的帮助下，内蒙古敖汉旗双井小学100个孩子的100个心愿“飞”到了作业帮。

双井小学位于赤峰市敖汉旗黄羊洼镇的贫困村，全校100名学生来自周边7个村子。身处贫困村，这些孩子早早就懂得生活的艰辛、父母的不易，将自己的小小心愿默默隐藏。

2020年9月11日，伴着淅淅沥沥的小雨，作业帮公益团队乘着满载爱心物资的“圆梦巴士”来到了双井小学。一个书包书、一只钢笔、一个篮球……捧着期盼已久的开学礼物，孩子们的小脸上洋溢着快乐和满足。

双井小学的孩子们在卡片上留言。

对于双井小学的孩子们来说，这些的小礼物也许能让他们高兴上一阵子，但孩子们最需要的不仅仅是新的书包、文具，他们需要的是摆脱贫困代际传播的力量——知识。在此次活动中，作业帮还在当地学校展开教学调研，了解当地在教学和学生学习中遇到的实际困难。

“我们现在急需英语老师。”双井小学校长时光钊说，因为地处偏远，很少有年轻教师愿意留下任教，坚守在这里的教师平均年龄已经55岁。目前唯一的英语老师已经50多岁了，口音也不标准，这里的学生到了初中，纠音是个很大问题。

回到北京后，作业帮公益团队在第一时间与作业帮英语教学教研团队沟通，希望能尽快帮助双井小学实现“英语脱贫”。

“谢谢你送的礼物，我真的非常喜欢，等我长大了，也要像你一样，帮助那些要帮助的人。”双井小学一年级学生王子家家在卡片上写道。

阳光照到的地方，种子会发芽。

(责编：毕磊、夏晓伦)