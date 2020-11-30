2017至2019年全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在京召开

人民网11月30日电 （杨曦）11月26日，中国内部审计协会在北京召开2017至2019年全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。审计署党组成员、中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任郝书辰到会致辞，并为获奖代表颁奖。

郝书辰指出，审计是党和国家监督体系的重要组成部分，内部审计是审计监督体系中不可或缺的重要组成部分，推动内部审计的高质量发展，是实现审计全覆盖的需要，也是推进国家治理体系和治理能力现代化的需要。审计机关、内部审计机构、行业协会和广大内部审计工作者要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，着眼新发展阶段、新发展理念、新发展格局和新发展优势，进一步推动内部审计高质量发展。要以本次表彰活动为契机，在内部审计领域中掀起学先进、赶先进、当先进的新热潮。

此次评选表彰，北京市公安局审计处等300个集体被授予“全国内部审计先进集体”荣誉称号，陶春梅等318名同志被授予“全国内部审计先进工作者”荣誉称号。

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