中国内部审计协会举办首届能源领域会员单位交流活动

人民网北京11月30日电 （杨曦）11月27日，中国内部审计协会在北京举办了首届能源领域会员单位交流活动。本次活动的主题为“内部审计助力能源企业实现目标”，中国内部审计协会会长鲍国明在致辞中表示，内部审计作为内部监督职能不可或缺的组成部分，在能源企业实现目标、履行责任的过程中发挥着重要的作用。协会希望通过此次交流活动，为能源领域内部审计人员打造一个分享和交流的平台。

针对能源企业内部审计如何做好工作，鲍国明提出五点建议：第一，服务于企业发展是内部审计最基本的价值定位。第二，监督与服务并重是内部审计创造价值的重要方式。第三，对所在企业业务的深刻理解是内部审计发挥作用的根本前提。第四，对知识和经验的积累是内部审计提质增效的重要途经。第五，对人力资源的有效运用和管理是内部审计发展壮大的关键举措。她强调，能源领域的企业实现其战略和经营目标，对于我国实现全面建设社会主义现代化国家的历史征程具有极其重要的意义。

本次活动中，还播放了国际内部审计师协会（IIA）秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯录制的视频，他在视频中对未来十年组织即将面临的风险趋势以及内部审计的发展方向阐述了自己的观点，并就当前新冠病毒疫情蔓延的情况下内部审计如何快速适应变革并为组织保护和创造价值提供了建设性意见。

首届能源领域会员单位交流活动是开启和推动能源企业内部审计广泛交流的起点，与会代表纷纷表示，此次活动主题和分专题很有针对性，通过参加交流活动，开阔了视野，启发了思路，达到了互学互鉴、加深交流的目的。

(责编：杨曦、孙阳)