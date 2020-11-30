融创美邸国际康养中心开业

11月26日，由融创与日本美邸集团（简称MCS）共同合作打造的“融创美邸国际康养中心”在融爱家藏马山颐养社区开业。据了解，此次融创美邸国际康养中心的启幕，是融创在医疗康养产业发展的落地与呈现。
融创中国执行总裁兼北京区域集团总裁荆宏
融创中国执行总裁兼北京区域集团总裁荆宏在致辞中表示，融创首个融爱家颐养社区在10月份开业之后，今天位于社区中专注失能失智照护的融创美邸国际康养中心也开始投入了运营。
融创北京区域集团相关负责人表示，“融创美邸国际康养中心”由融创与日本第一失能失智品牌美邸集团（简称MCS）携手打造。主要为长者提供康复理疗、生活护理及失智照护等多类别的康复护理服务，涵盖起居照护、餐饮照护、排泄照护、入浴照护、失能失智照护、康复照护、健康照护等服务内容。
上述负责人表示，以日式自立支援介护为核心理念，康养中心结合中国长者的生活习惯，打造适合中国长者的九大疗法体系，从身体、精神、社会三个视角帮助长者提高生活质量。
融创方面表示，随着融创美邸国际康养中心在藏马山颐养社区的开业，融创医疗康养的布局优势已在青岛兑现。未来，融创将持续深耕康养产业，为更多中国家庭美好生活保驾护航。（许维娜）
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