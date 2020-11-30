比干劲、比智慧、比技术 让工程进度“飞”起来

和北京地铁1号线设计建设的情况相似，杭州地铁9号线一期部分工程也采用了明挖法施工，但不同的是开挖的深度和宽度要远远超过北京地铁1号线。特别是杭州城丰富的地下水，施工环境和难度异常艰巨。负责杭州地铁9号线一期工程SG9-4标段施工的中国建筑中建交通集团一公司项目团队不畏艰难、勇克难关，用行动书写了央企的责任和担当，向杭州人民交出了一份合格的答卷。

在困境中崛起

杭州地铁9号线一期工程为南北向建设，是杭州市的骨干快线。该项工程不仅是杭州市亚运会的关键配套项目，也是连接余杭和江干两大中心的重点项目，将承担起杭州城市国际经济合作中心、文化交流中心、科研共享中心、教育培训中心的通道角色，开通后将方便杭州城上百万人的生活和出行。

由中建交通一公司施工的钱江新城二期连堡丰城一期御五区间标段（下称：杭州地铁九号线一期工程SG9-4标段），是城市地下空间和地铁施工同步建设的综合项目，包含了连堡丰城物业开发、9号线正线和地铁出入场线、观潮路管廊、引水河桥、御五路桥等工程。区间负一层为城市商业开发层（下沉广场），负二层为9号线正线（S型段），局部负三层为地铁9号线出入场线，全部采用明挖法施工。

项目执行经理江上游介绍说：杭州地铁九号线一期工程SG9-4标段不光是建设的项目繁多，更主要的是地质结构复杂，地下20m深左右是早期废弃的低洼地回填层，全是建筑垃圾，还包含了数目庞大的石群，机械想用也用不上，很多只能靠人工解决。35m深时不仅是中间层，还是地下富含水层。由于御道地铁站紧邻钱塘江，地下水位特别高，施工时必须边施工边排水，迟到一步都不行。地下35m至70m是泥砂层，该地质的情形宛如入掌的泥鳅，抓都抓不住。曾经有专家这样说过，谁碰到这样的施工地段谁就中了“霉彩”。

面对复杂的地质环境，中建交通一公司杭州地铁九号线一期工程SG9-4团队没有退却，项目技术人员首先针对砂层地质开展调研，并通过试验调整泥浆比重，选择最适合此地层的泥浆配比，保证了连续墙槽壁的稳定性；为保证钢筋笼起重吊装的安全性，技术人员专门编制了钢筋笼吊装安全专项施工方案，确保了施工的顺利进行；由于该施工范围底部是钱塘江的老河堤，存在大量的抛石，面对随时都有塌孔的情况下，项目部经过科学论证采用了引孔+双排高压旋喷桩进行槽壁加固后成槽，再通过超声波检测仪监控槽壁情况，运用高科技平台实现了工程内部结构分析和运用，充分运用大数据对关键项目的管理。项目部还采取反向施工的方法，对土质不稳定地段先回填再开挖的施工法，达到稳固土质和安全施工的条件。在桩孔浇筑时，要求施工人员控制好首盘混凝土浇注，使混凝土准确将导管埋进准确位置，后续浇筑过程严格控制双导管混凝土量，保证了混凝土面的平稳上升。成墙后通过声测仪对地下连续墙体进行检测，完全达到了超深地下连续墙的工艺和工法，得到业主和相关专家的肯定。

在谈到复杂地形施工的难度时，项目执行经理江上游深有感慨地说：“其实，每一项工程的建设都存在复杂情况，就要看我们这些建设者有没有战胜困难的勇气和决心。一公司杭州地铁九号线一期工程SG9-4项目团队就是有这种不屈不挠顽强拼搏的精神，敢于面对困难，我们才能从困境中走出来。”

用智慧去呐喊

“其实，地铁施工和行军打仗没有什么区别，尽管我们按照规定的路线、规定的要求去做，‘地雷’和困难不等于就没有了。”项目执行经理江上游介绍。

在杭州地铁9号线一期工程SG9-4标段，中建交通一公司杭州地铁项目团队遇到的第一个问题是地下富含水，用现场工人的话说，只要你挖上一个坑就能渗漏出一桶水，何况要挖出一个70m深70m宽的“河道”来呢！这样的富含水在那个城市都是很少见的，包括国外也没有这样的个例可供参考。项目部技术人员悉数出动到研究院，到相关大学请教，也邀请了国内相关专家到现场来考察论证，除此之外，项目技术人员的实验也在紧张进行。项目团队结合专家的建议和综合实验，拿出来三部走的方案得到了设计部门的支持。一是打井排水法，在明挖的区域打出相应深井将地下水排出，减少了在明挖区域渗水过强的问题，取得了一定效果。二是边开挖边挡墙进行防护，让周边地下水不得再进入明挖区域内。三是创造性地采取“阶梯式”施工方式，施工时由下而上分层推进。同时，在最底层进行防水施工，杜绝了区域内渗漏水的出现。这套独创的“阶梯式”施工方式，取得了令人意想不到的效果。在此基础上，项目部还成立了“超深地带连续墙首件施工指导小组”，制定了详细可行性施工指导书，明确每道工序质量和安全的把控重点，把每道工序落实到人，岗岗有责。

第二个问题是大面积开挖产生的弃土，起初是业主统筹安排解决，但随着开挖量和工期的需要，弃土量越来越大，业主统筹解决的量只能勉强满足现场的三分之一。项目部也曾派出多路人马进行联系，但杭州城周边十里八乡就没有可弃土的地，让你喊破嗓子也无处可寻。可现场越施工越多的弃土已经堆积如山，即便是这样施工也不能停下来，在紧要关头项目团队提出让大家在微信和公众平台上也来发发声，拿起“信息化的高端工具”试一试。意想不到的是，不到半天的时间就有一家企业找上门来，表示“你们有多少建筑垃圾我们都能要”，很快解决了燃眉之急，让快要堵死的现场重新活了起来。

这件事让杭州地铁项目部感触很深，坚信要改变过去那种拿着“金饭碗”饿死男子汉的保守做法，把信息技术广泛运用到企业发展的每个步骤当中去，特别是在现场安全管控、人员管理、技术交底等等试行二维码管理。并在项目部施工的重点部位安置了二维码图标，现场施工人员只需要拿起手机扫一扫，各种工艺流程、工序和备用方案就在眼前，不需要你再去找技术主管咨询那么费时费力，大大提高了工作效率。二维码管理还包括了进度、成本管理和绿色环保施工等多方面的内容，使现代化工地建设更具特色。项目执行经理江上游还介绍，“虽然我们已经初步建立了智慧工地管控系统，但目前还不够系统、全面，但这将是现代化建设发展的必然趋势。”

让奋斗去腾飞

在中建交通一公司杭州地铁九号线一期工程SG9-4项目（也称御五区间）包含了杭州市连堡丰城物业开发（负一层，为下沉广场）、杭州市地铁9号线正线（负二层）和出入场线（局部负三层）、观潮路管廊、引水河桥、御五路桥等共六大项工程，全部采用明挖法施工同步实施。其中维护结构（地下一层）采用三级可回收式放坡和护坡，坡顶设置三轴水泥土搅拌桩；地下二层采用0.8/1.0m厚度连续墙+六道支撑（一、三、五为混凝土支撑，二、四、六为钢支撑）。主体为地下三层多柱多跨现浇钢筋混凝土框架结构。项目执行经理江上游介绍说：该项目段建设规模大、项目多，地质条件复杂、安全风险高，而且工期十分紧迫。特别是在施工期间恰逢南方雨季，没有预警倾盆大雨随时和你不期而遇，对明挖工程来说是不小的考验。

在施工中，中建交通一公司杭州地铁项目部团队根据当地的气候因素和复杂的施工环境制定了一整套加快施工的措施，和复杂的施工环境及瞬息万变的气候比干劲、比智慧、比技术，让工程进度“飞”起来——

比干劲。项目部团队没有把不利的施工环境和气候条件当着是重重难关，而是当着是一种挑战，紧扣工期，重点突破，攻坚克难。并以劳动竞赛为载体，把提升职工的技能水平和开展班组劳动竞赛作为切入点，进行岗位练兵、技能比武等多种形式来提升施工水平和施工效率，确保每项工程进度都按期完成，为高质量履约打下坚实的基础。

比智慧。项目部除了在施工现场设置了二维码管理外，项目部还安排专人研究和应对气候等可能出现的复杂状况，及时预警，做到小事小应对，大事有决策。项目部还通过设立“超深地带下连续墙首件施工指导小组”，确保了安全和技术及时和准确到位。项目部还针对多点施工环境采取了交叉作业的施工方法，见缝插针解决了不少问题，给提升施工进度创造了有利条件和赢得了时间。

比技术。中建交通一公司杭州地铁九号线一期工程SG9-4项目全线乘“S型”线型分布，特别是主体结构底层侧墙施工时模板的安装难度比较大、工序繁琐。项目部在施工时通过增设侧墙测量点位，确保了转点的准确度，并采用组合式钢模来调整纵坡结构及曲线，保证了结构外观和质量。项目部还针对结构断面的实际情况对原设计图纸中存在的问题提前向设计单位反馈，要求其现场解决；对断面变化位加强了管控，确保科学施工和安全建设的要求得到准确实施。（吴清源 沙德军）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)