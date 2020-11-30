动新闻丨“三维”看东博

一度的中国—东盟博览会又来了。今天，我们带大家从高度、宽度、广度三个维度看东博。

“三维”之高度

东博会是中国和东盟国家领导人共同确定举办的国际经贸盛会，每年都有来自中国和东盟等世界各国的领导人、政府官员、商界领袖等出席，举办各类高级别论坛和经贸活动。前16届东博会，先后有80多位中外领导人、3300多位部长级贵宾出席。

本届东博会开幕式上，中国、老挝、柬埔寨、印尼、缅甸、菲律宾、泰国、越南、巴基斯坦等多国领导人发表视频致辞。

“三维”之宽度

东博会有多宽？东博会从第一届的展览面积5万平方米跃升至第十七届的10.4万平方米，展位数从第一届的2506个增至今年的5400个。今年除了实体展，展览拓展至线上平台，“云上”参展企业1500多家。

“三维”之广度

东博会既是经贸盛会，也是外交、科技、文化、教育等多领域对话交流的平台。在服务“10+1”的同时，东博会向服务RCEP及“一带一路”倡议拓展，澳大利亚、韩国、斯里兰卡、哈萨克斯坦、坦桑尼亚、波兰、巴基斯坦先后担任东博会特邀合作伙伴。

总之，随着RCEP的签署，相信东博会的观看维度会越来越多样。（采写记者：卢羡婷、徐海涛、吴思思、陈露缘）

(责编：杨光宇)