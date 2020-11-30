动新闻丨“三维”看东博

一度的中国—东盟博览会又来了。今天，我们带大家从高度、宽度、广度三个维度看东博。
“三维”之高度
东博会是中国和东盟国家领导人共同确定举办的国际经贸盛会，每年都有来自中国和东盟等世界各国的领导人、政府官员、商界领袖等出席，举办各类高级别论坛和经贸活动。前16届东博会，先后有80多位中外领导人、3300多位部长级贵宾出席。
本届东博会开幕式上，中国、老挝、柬埔寨、印尼、缅甸、菲律宾、泰国、越南、巴基斯坦等多国领导人发表视频致辞。
“三维”之宽度
东博会有多宽？东博会从第一届的展览面积5万平方米跃升至第十七届的10.4万平方米，展位数从第一届的2506个增至今年的5400个。今年除了实体展，展览拓展至线上平台，“云上”参展企业1500多家。
“三维”之广度
东博会既是经贸盛会，也是外交、科技、文化、教育等多领域对话交流的平台。在服务“10+1”的同时，东博会向服务RCEP及“一带一路”倡议拓展，澳大利亚、韩国、斯里兰卡、哈萨克斯坦、坦桑尼亚、波兰、巴基斯坦先后担任东博会特邀合作伙伴。
总之，随着RCEP的签署，相信东博会的观看维度会越来越多样。（采写记者：卢羡婷、徐海涛、吴思思、陈露缘）
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】
国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正 人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】
发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施 人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】