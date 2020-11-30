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苏宁易购旗下云网万店完成A轮融资

2020年11月30日22:27  来源：人民网-财经频道
 

　　11月30日晚，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“苏宁易购”）宣布，旗下云网万店科技有限公司（以下简称“云网万店”）完成A轮融资，深创投领投，融资金额60亿元人民币。

　　公开资料显示，云网万店成立于2020年双十一，是苏宁易购旗下新设子公司。新成立的云网万店，将充分延展苏宁易购的资源开放和行业协同优势，苏宁易购的供应链、物流和IT基础资源将成为云网万店全面开放运营的重要零售基础设施。

　　据悉，数字化将是云网万店对外赋能的重要手段。苏宁易购将全面开放“全渠道融合场景构建”、“数字化零售能力”的双引擎，通过供应链、物流、金融、场景、技术服务五大零售能力的全面数字化输出，提升用户体验与商户效率效益的两端价值，构建基于本地、产业、场景三大核心要素及互联网零售的去中心化的“智慧零售新生态”。

　　苏宁易购表示，新设子公司云网万店是基于企业发展、基于行业现状、基于市场趋势研判下的必然产物。

　　业内人士表示，从中国零售业的现状来看，电商已经成为全球零售领先态势，但即便如此，在中国零售业的主体，依然是大量存在的中小微零售个体作为基础的，他们是零售的基础和毛细血管。但这些零售“毛细血管”的数字化程度还很低，数字化转型之路才刚刚开启。从这个角度来说，让零售的毛细血管享受数字化零售生态红利的时代已到，未来中国的数字化零售转型升级潜力巨大。

　　苏宁成立30年来，经历零售行业数次转型，未来10年，也将以更大的开放来打造去中心化的智慧零售新生态，向中小微零售输出苏宁易购的智慧零售基础设施和解决方案。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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