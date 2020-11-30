原标题：产业赋能 环鄱进企业 让体育赛事成为拉动经济发展的新动力

环鄱赛（系列赛）连年举办，吸引了越来越多的社会力量和社会资本投入体育产业，让体育产业链条日趋完整，体育产品和服务供给更加丰富。同时，大型体育赛事的举办带动了第三产业的发展，特别是给旅游、餐饮、住宿、交通等行业带来了很大的商机。尤其是今年，在疫情防控不放松的情况下，继续开展赛事，这些赛事的举办不仅能够促进我省第三产业的发展，而且能为城市的发展带来更多的资源与动力，对我省经济和社会发展带来巨大的推动作用。

11月27日，环鄱阳湖自行车精英赛的部分选手和赛事运营方江西省体育发展有限公司一道走进车企国机智骏。一行饶有兴致地参观了生产车间、试车场等区域，车友们除了参赛，还可亲手揭开这座智慧工厂的神秘面纱，与这些平日里不肯轻易示人的机器人生产线和试车场，来一次零距离接触。

参观后，环鄱阳湖自行车精英赛运营方江西省体育发展有限公司董事长沈红斌与国机智骏高级执行副总裁赵志刚代表双方参加了签约仪式，就下阶段的深度合作达成了战略协议。国机智骏高级执行副总裁赵志刚向江西省体育发展有限公司董事长沈红斌交付用于赛事保障的车辆钥匙，江西省体育发展有限公司董事长沈红斌向国机智骏赠与2020年环鄱阳湖自行车精英赛全套纪念奖牌，江西省体育发展有限公司业务总监陈祎炜向国机智骏赠与2020年环鄱阳湖自行车精英赛领骑衫。

持续性的赛事，才有持续影响力。作为环鄱赛首个走进的企业（厂区），就是为了让更多的车友和体育爱好者有机会亲眼目睹自主品牌车企最新的发展成果与技术实力，切身感受体育精神和品牌的深层融合，亲身体验我省企业发展的活力与生命力。

乘用车产业是一项技术密集型产业也是一个全球完全竞争性的行业。在乘用车行业，我国一方面作为全球最大的乘用车市场，吸引着全球乘用车企业纷至沓来，竞相角逐；另一方面作为乘用车产业的后来者，民族品牌的自主乘用车企业，势必要历经一翻从开放引进到消化吸收，再到创新发展的艰难曲折的成长历程。国机智骏汽车有限公司成立于2017年3月，由中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）旗下国机汽车股份有限公司（简称“国机汽车”）联合集团内外部多家行业领先企业组建而成，是一家致力于构建覆盖新能源整车研发、制造、销售和服务的全球化全价值链创新型企业。

国机智骏立足老区，焕发新产能，发展极为迅速，通过短短半年的创业积累，全球化研发体系已建成，目前公司已形成北京研究院、欧洲研发中心、北美研发中心（正在筹备中）及南京研发中心四大研发基地，争取三到五年内成为中国新能源汽车市场的后发优胜者，五到十年内发展成为全球新能源汽车市场的知名品牌。

与环鄱赛达成战略合作。既表达了国机智骏对体育产业的支持、对运动健身的呼吁，与环鄱赛共同践行“绿色、生态、健康、环保”的发展理念，也表达了他们以更开放的心态面对市场、面对消费者，彰显企业的开放与自信。

环鄱赛与各地市联合办赛，将赛点设置在旅游景区，将体育与旅游深度融合的模式获得多方点赞，已经收获体育+旅游的阶段性成果，这次与国机智骏战略合作，环鄱赛进企业（厂区）标志着环鄱赛体育+经济新阶段的开启。

(责编：夏晓伦、毕磊)