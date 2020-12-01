制造业PMI连续9个月扩张 恢复性增长明显加快

国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会11月30日发布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%，比上月上升0.7个百分点，连续9个月位于临界点以上。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，制造业采购经理指数明显上升，且各项分类指数普遍改善，制造业市场活力进一步增强，恢复性增长明显加快。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点。其中，生产指数为54.7%，比上月上升0.8个百分点，表明制造业生产量增长有所加快。新订单指数为53.9%，比上月上升1.1个百分点，表明制造业市场需求加快复苏。

赵庆河指出，产需两端协同发力，生产指数和新订单指数均上升至年内高点，且两者差值自6月份以来逐月缩小，从2.5个百分点降至0.8个百分点，表明制造业内生动力不断增强，供需循环持续改善。从行业情况看，与高技术制造相关的医药、电气机械器材、计算机通信电子设备及仪器仪表等行业生产指数和新订单指数均高于56.0%，位于较高景气区间，产需加快释放，对制造业总体引领带动作用进一步增强。

此外，进出口景气度稳步回升。11月新出口订单指数和进口指数为51.5%和50.9%，分别高于上月0.5和0.1个百分点，均为年内高点，且连续3个月位于扩张区间，保持逐月回升走势，我国进出口持续恢复向好。价格指数升幅较大。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为62.6%和56.5%，分别高于上月3.8和3.3个百分点，均为年内高点。

值得一提的是，11月大、中、小型企业PMI分别为53.0%、52.0%和50.1%，高于上月0.4、1.4和0.7个百分点，均位于临界点以上。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，随着经济逐渐恢复，三大类企业景气度都在改善。大型企业PMI较高，为2018年6月以来高点。中型企业PMI反弹幅度较大。小型企业重回荣枯线以上，生产经营压力得到缓解。

“小型企业生产经营状况有所改善，反映资金紧张的小型企业占比为42.3%，低于上月2.6个百分点，是今年以来的低点，表明前期出台的助企纾困以及针对小微企业的金融扶持等政策措施效果显现。”赵庆河说。

不过，赵庆河也指出，调查结果显示，制造业行业恢复情况仍不均衡，其中纺织服装服饰业PMI今年以来始终位于临界点以下，行业景气度持续偏弱。此外，出口企业中反映受人民币汇率波动影响的企业占比为18.8%，高于上月1.7个百分点。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)