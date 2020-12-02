人民网>>财经

让绿色消费成为时尚（市场漫步）

罗珊珊

2020年12月02日05:46  来源：人民网－人民日报
 

　　绿色消费有利于保护环境、节约资源，形成良好社会风尚，助力经济社会可持续发展

　　

　　逛街购物，自带环保购物袋；外出就餐，不使用一次性餐具；闲置物品改造再利用或捐赠……如今，在衣食住行等日常消费中，越来越多的消费者践行绿色发展理念，绿色消费逐渐深入人心，成为消费新风尚。今年“双11”期间，很多平台倡导网购日常用品送上门时不再用快递纸箱；全国4万个菜鸟驿站和3.5万个快递网点将全面接受纸箱和包装物回收……绿色物流、绿色包装成为一大亮点。

　　绿色消费是指既能满足人们美好生活需要，又对环境损耗较低的消费行为，是适应经济社会发展水平和生态环境承载力的一种新型消费方式。对于消费者个人而言，树立勤俭节约的消费观念能节约开支；对于社会而言，绿色消费有利于保护环境、节约资源，形成良好社会风尚，助力经济社会可持续发展。

　　近年来，随着人们生活水平不断提高，消费对经济拉动作用不断增强，社会消费总量进一步攀升。同时，不理性消费导致的资源浪费和环境污染问题日益凸显，绿色发展迫切呼唤绿色消费。日前，生态环境部环境与经济政策研究中心发布的《公民生态环境行为调查报告（2020年）》显示，与2019年相比，公众绿色生活方式总体有所提升，93.3%的受访者表示践行绿色消费对保护生态环境很重要，但只有57.6%的受访者认为自己做得比较好。可以看出，绿色消费行动力度和理念普及之间仍然存在差距。要想让绿色消费蔚然成风，须坚持不懈、久久为功。

　　消费理念要巩固提升。要广泛开展绿色消费主题宣传活动，从不浪费一滴水、一粒米、一度电、一张纸开始，引导人们养成绿色消费、绿色生活的习惯，强化资源稀缺意识和节约意识，实现向适度消费转变、向环境友好型消费转变。

　　市场供给要加紧跟上。一些消费者反映，市面上的绿色消费产品存在选择少、种类有限、识别难、购买不方便等问题，这也是制约绿色消费理念转化为实践的重要因素，供给侧提质升级迫在眉睫。要不断完善绿色产业发展，加大绿色产品研发投入，开发和推广更多环境友好型的产品和服务，满足消费者日益增长的绿色消费需求；建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，让消费者更容易分辨出绿色产品和服务，营造鼓励绿色消费的便利市场环境。

　　此外，相关部门也要建立起激励约束机制，制定和完善促进环境友好和资源保护、促进绿色生产和绿色消费的法律法规，建立绿色消费数据库，构建生态信用体系，通过信用评级与信息共享促进形成激励机制，让绿色消费成为全社会共同的消费选择。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月02日 19 版）
(责编：牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经

发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】

财经

发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved