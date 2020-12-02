让绿色消费成为时尚（市场漫步）

绿色消费有利于保护环境、节约资源，形成良好社会风尚，助力经济社会可持续发展

逛街购物，自带环保购物袋；外出就餐，不使用一次性餐具；闲置物品改造再利用或捐赠……如今，在衣食住行等日常消费中，越来越多的消费者践行绿色发展理念，绿色消费逐渐深入人心，成为消费新风尚。今年“双11”期间，很多平台倡导网购日常用品送上门时不再用快递纸箱；全国4万个菜鸟驿站和3.5万个快递网点将全面接受纸箱和包装物回收……绿色物流、绿色包装成为一大亮点。

绿色消费是指既能满足人们美好生活需要，又对环境损耗较低的消费行为，是适应经济社会发展水平和生态环境承载力的一种新型消费方式。对于消费者个人而言，树立勤俭节约的消费观念能节约开支；对于社会而言，绿色消费有利于保护环境、节约资源，形成良好社会风尚，助力经济社会可持续发展。

近年来，随着人们生活水平不断提高，消费对经济拉动作用不断增强，社会消费总量进一步攀升。同时，不理性消费导致的资源浪费和环境污染问题日益凸显，绿色发展迫切呼唤绿色消费。日前，生态环境部环境与经济政策研究中心发布的《公民生态环境行为调查报告（2020年）》显示，与2019年相比，公众绿色生活方式总体有所提升，93.3%的受访者表示践行绿色消费对保护生态环境很重要，但只有57.6%的受访者认为自己做得比较好。可以看出，绿色消费行动力度和理念普及之间仍然存在差距。要想让绿色消费蔚然成风，须坚持不懈、久久为功。

消费理念要巩固提升。要广泛开展绿色消费主题宣传活动，从不浪费一滴水、一粒米、一度电、一张纸开始，引导人们养成绿色消费、绿色生活的习惯，强化资源稀缺意识和节约意识，实现向适度消费转变、向环境友好型消费转变。

市场供给要加紧跟上。一些消费者反映，市面上的绿色消费产品存在选择少、种类有限、识别难、购买不方便等问题，这也是制约绿色消费理念转化为实践的重要因素，供给侧提质升级迫在眉睫。要不断完善绿色产业发展，加大绿色产品研发投入，开发和推广更多环境友好型的产品和服务，满足消费者日益增长的绿色消费需求；建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，让消费者更容易分辨出绿色产品和服务，营造鼓励绿色消费的便利市场环境。

此外，相关部门也要建立起激励约束机制，制定和完善促进环境友好和资源保护、促进绿色生产和绿色消费的法律法规，建立绿色消费数据库，构建生态信用体系，通过信用评级与信息共享促进形成激励机制，让绿色消费成为全社会共同的消费选择。

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 19 版）

(责编：牛镛)