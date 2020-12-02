北京消协报告:消费者最担心有毒有害物质残留

本报电 日前，由北京市消费者协会与北京阳光消费大数据研究院举办的“食品安全消费研讨会”在北京召开。会上发布的《食品安全消费调查报告》显示，人们担心生产加工环节出现食品安全问题，最担心有毒有害物质残留；大多数消费者购买食品时不仔细查看证照情况；人们希望了解食品消费常识和辨别知识，最希望食品企业严格出厂检测和公开质量承诺，监管部门加强食品安全日常监管。

北京市消费者协会建议，要严格落实食品生产经营企业的主体责任。严厉查处各种损害消费者权益的食品问题。重点查处新型网络直播营销中的无经营资质销售食品、销售不符合食品安全标准的食品、销售标注虚假生产日期或超过保质期的食品等违法行为。

（陈音江）

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 19 版）

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