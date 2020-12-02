数字时代经济高质量发展高峰论坛举办

本报北京12月1日电 （杨泽英）日前，由人民日报数字传播有限公司主办，以“共享数字经济未来，服务人民美好生活”为主题的数字时代经济高质量发展高峰论坛暨“人民好品”启动仪式在京举行。十一届全国政协副主席、中国人口福利基金会会长李金华，人民日报社副总编辑赵嘉鸣出席论坛。来自国家部委、行业协会等单位的代表参加论坛，交流研讨品牌发展新路径，共话合作新机遇。

论坛现场，来自中国农垦乳业联盟、中国医药物资协会、中国通信工业协会等各行业协会代表围绕“好标准提升高质量供给，推进高质量发展”与“品质品牌并举 助力美好生活”等议题进行了交流探讨。参会的协会及企业代表表示，“人民好品”工程是一次媒体融合发展的有益尝试，协会与企业愿与“人民好品”工程一道，以高标准、严要求，积极引领消费产品转型升级。

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 06 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)