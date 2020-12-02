工信部副部长：中国移动物联网连接数超10.8亿

中新社北京12月1日电 (吴鹏泉)江西省移动物联网高层峰会暨成果发布会1日在北京举行。中国工业和信息化部副部长刘烈宏在会上致辞时表示，中国移动物联网发展取得了积极成效，网络基础设施能力全球领先。其中，移动物联网连接数超过了10.8亿。
刘烈宏说，当前，移动物联网作为基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用，是4G、5G技术和产业的重要组成部分，在推动产业数字化、智慧化生活、数字化治理等方面发挥着越来越重要的作用。
刘烈宏表示，中国移动物联网发展取得了积极成效，窄带物联网NB-IoT基站数和5G基站数均超过了70万个，覆盖全国地级以上城市，用户规模全球最大，移动物联网连接数超过了10.8亿。
“其中，NB-IoT的连接数超过了1.2亿，应用创新不断深化，水表、气表等领域应用已经达到了千万级，智慧停车、智慧路灯、智慧物流等百万级的应用领域正在不断涌现。”刘烈宏说道。
他还说，特别是疫情暴发以来，非接触式的远距离测温仪、巡逻无人机、防疫机器人等物联网产品在疫情防控和复工复产中，得到了广泛运用。
2017年9月，中国科学技术部、工业和信息化部和江西省人民政府在南昌签订《共同推进新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项(简称“03专项”)成果转移转化试点示范框架协议》。
当天会议上，中国科技部、工信部和江西省政府续签了“03专项”试点示范框架协议。(完)
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