福建泉州下足功夫整治道路隐患提升交通安全

福建泉州市公安局交警支队借助泉州市政府开展城市道路交通综合提升和城市“双修”活动的有利契机，在改造道路交通拥堵节点、精细管理信号灯配时、完善城市过街设施、规范校园周边交通安全设施等四个方面下功夫，以改善城市交通运行状况，提高城市道路交通运行效率。

截至目前，全市共投入3491万元整治资金，整治完成117处纳入2020年福建省委、省政府为民办实事项目的道路隐患整治项目，持续提升道路交通安全管理水平。

改造古城交通拥堵节点 解决陈年通行难题

泉州古城6.41平方公里，有宋元时期的古迹，亦有明清时代的遗存，古城整体风貌保存较好，但道路交通渐成古城痛点。借助泉州市实施“城市双修”古城复兴计划的有利契机，在支队的推动下，解决古城交通瓶颈问题被纳入古城双修项目中。

项目选取了顺济桥头北节点、东街第一医院等5个交通拥堵频发、行人与机动车通行冲突严重的节点，作为交通拥堵点道路改建工程具体实施节点。设计单位经过充分调研论证，制定了交通拥堵点道路改建工程规划、设计及施工方案。同时，支队对顺济桥头北节点和东街第一医院的信号灯、电子警察等交通设施进行安装运行。

经过整治改造后，行人、非机动车和机动车按序通行，交通秩序明显好转。

推进信号绿波改造攻克技术难点

早前，泉州市公安局交警支队在市区的安吉路、丰海路、滨海街等三个不同类型道路，实施了信号“绿波”改造，成效明显。

“绿波”改造被推广开来，该支队对市区多个路口进行信号灯配送优化及路段干线协调。改造过程中，支队业务民警自行技术攻关，克服交通信号机品牌不一、机型老旧等困难，以较小的资金投入、较少的工程改造量，实现温陵路部分路口的信号机联网和信号“双向绿波”控制，车辆保持建议的“绿波”行驶速度，便可“一路绿灯”通过，极大提高道路通行效率。

排查整治校园周边交通安全设施 消除安全隐患

今年以来，泉州市公安局交警支队先在5月和8月先后两次组织校园周边交通安全设施专项排查整治。

据介绍，5月份，该支队对中心市区主干道交通设施进行摸排，重点排查主干道沿线校园周边道路交通标志、标线规范设置情况，对泉州一中、泉州实验小学等32所中心市区中小学，校园周边道路的交通设施及时补缺补漏，共投入16万余元，施划标线3780平方米，增设、拆除、移位交通标志22处，反光柱134根。

8月份，结合文明城市创建工作，对照城市道路交通标志和标线设置规范，该支队对中心市区校园周边的交通设施再次进行排查。完成了50所大中小学校的排查，累计排查整改8处突出问题，有效消除道路交通安全隐患。

回应社会关注及时制定整改方案

“坪山路大坪路口行人、非机动车过街难，特别是高峰期。”

“宝洲街浦西路口和湖心街温陵路口，行人过街需求大，不安全。”

……

在日常的工作中，泉州市公安局交警支队梳理了市民反映比较强烈的交通节点，多次现场勘察，并在反复论证后制定了整改方案，及时增设信号灯、实施人行信号控制等，明显化解了通行问题。

同时，应用大数据，该支队紧盯城市交通流量和交通事故动态情况，对数据分析研判，及时完善信号灯等交通设施。（刘燕婷 黄连躬）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)