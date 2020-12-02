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福建泉州超额完成能耗“双控”目标

刘燕婷 吴博闻

2020年12月02日15:20  来源：人民网-财经频道综合
 
原标题：福建泉州超额完成能耗“双控”目标

　　近期，福建省节能办对各设区市政府能源消耗总量和强度“双控”目标完成情况和节能措施落实情况考核中，泉州市交出了亮眼的成绩单，考核结果再次为“超额完成”。

　　资金补助 支持固体废弃物的综合利用项目

　　在能耗“双控”工作中，实施节能循环经济重点项目是重要做法。泉州市充分发挥节能循环经济专项资金的作用，泉州市重点支持大宗废弃物煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等资源综合利用项目，推动利废建材企业发展规模化、产品多元化。“十三五”以来泉州市共有30个循环经济项目获得省、市级补助618万元，其中2020年新增6个，以上项目综合利用各类尾矿废渣158.8万吨、石粉300多万吨。

　　同时，泉州在市级节能循环经济专项资金奖励项目的申报中，优先支持建筑废弃物资源化利用项目，并提高项目补助标准，企业的积极性被调动起来，建筑垃圾资源化率也得到了提高。

　　因地制宜 建立特色工业固废利用平台

　　泉州市各县市区各有产业特色，如德化县的陶瓷制造、南安市的石材加工等，泉州因地制宜，布局建立特色专业的固废资源化利用平台。目前，已初步建立起南安市水头镇与石井镇石粉综合利用基地、德化县陶瓷产业的陶瓷再生与石膏模具再生循环化园区、南安市海西再生资源产业园区的废橡塑、废铜等“城市矿产”示范基地等工业固废利用聚集区。

　　此外，在固体废弃物处理方面，泉州市工信局依据“减量化、再利用、资源化”的原则，用政策配套资金，引导企业清洁生产，推动工业园区循环化改造。目前，泉州市一般工业固体废弃物综合利用率93.52%，并配套垃圾发电产业，全市现有五座垃圾焚烧发电厂，焚烧处理量215万吨。（刘燕婷 吴博闻）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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