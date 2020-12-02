福建泉州开展房地产项目建设提速活动

目前，福建泉州积极开展房地产项目建设提速活动，以加快贯彻落实2020年泉州畅通“内循环”秋季攻坚行动方案。
根据年初制定的供应计划及目前的进展情况，泉州市自然资源和规划局会同各县（市、区）自然资源部门制定11-12月经营性房地产用地出让计划，落实具体拟供地项目清单。据统计，全市11-12月拟出让经营性房地产用地面积约2935亩。其中：鲤城区31.21亩、丰泽区面积140.92亩、台商区635亩、洛江区244.77亩、泉港区182.22亩、晋江市417.27亩、石狮市48亩、南安市144.83亩、惠安县694亩、安溪县118.65亩、永春县108.69亩、德化县169.18亩。（刘燕婷 涂晓扬）
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