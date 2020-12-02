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福建泉州工业经济发展持续向好

刘燕婷 苏世彬

2020年12月02日15:22  来源：人民网-财经频道综合
 
原标题：福建泉州工业经济发展持续向好

　　据福建泉州市工信局消息，1-10月份泉州规模以上工业增加值增长1.4%，其中10月当月规模以上工业增加值增长率4.0%，全市工业经济持续向好。

　　数据显示，规模以上工业增加值增长率持续向好，其中，1-8月份规模以上工业增加值增长由负转正（-0.3%转为0.3%），4月规模以上工业增加值增长率由负转正（-2.2%转为3%）。

　　今年以来，为做好“六稳”工作落实“六保”任务，泉州市工信局全力推进制造业企业增资扩产、提升产能，并加大产业项目招商力度，加强招商推介，广泛开展项目对接，有效对接引进一批强链补链和新兴产业项目，推动项目落地。持续深化产业龙头计划，加快产业龙头企业培育，并引导中小企业与龙头企业协作配套，推进产能对接。加大智能智造引领力度，推动产业优化升级，大力推进数字化车间、智能化工厂等智能制造项目实施，推动工业经济和信息化高质量发展。（刘燕婷 苏世彬）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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