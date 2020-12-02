福建泉州三举措推动不动产登记信息化建设

今年以来，福建泉州推出三举措，实现数据自动更新、推广使用电子证照、业务数据实时共享等，进一步提升了不动产登记信息化建设水平。
通过推进政务数据汇聚与共享的举措，完成了不动产登记系统、不动产权籍调查系统的数据资产登记和数据汇聚工作，实现数据自动更新。今年来，泉州累计汇聚不动产证书数据897960条（含存量数据），不动产证明数据436746条（含存量数据）。
通过大力推广使用电子证照，现已基本实现不动产登记证明、纳税结果、查档证明等材料应用电子印章，并可自主打印。办理登记的过程中，通过政务信息共享系统即可获得相关电子证照等信息，办事群众提交的电子材料可以作为办事依据，办事材料可不再以纸质形式存档。
并且，推进与政务服务“一体化平台”对接，现已完成不动产一手房、二手房和安置房业务与“一体化平台”的对接工作，实现业务数据实时共享，推行“二手房交易登记+水电气广电”联动过户新模式。同时，与“一体化平台”好差评系统进行对接，方便办事群众对工作人员进行评价，督促提高工作质量，提升服务水平。（刘燕婷 涂晓扬）
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