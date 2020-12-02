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福建泉州推进国土空间总体规划编制工作 建立专题会议制度

刘燕婷 涂晓扬

2020年12月02日15:22  来源：人民网-财经频道综合
 
原标题：福建泉州推进国土空间总体规划编制工作 建立专题会议制度

　　按照自然资源部工作部署，福建泉州市国土空间总体规划编制紧锣密鼓地开展，现已到了规划编制攻坚克难的关键期。为加快推进国土空间总体规划编制工作进度，泉州市自然资源和规划局在实践探索中建立了专题会议制度。

　　据了解，该制度采取每两周一开的形式，每次选取2-3个县（市、区）汇报、点评，交流进展、研究问题、总结经验、提供样板，并在会后对会上提出的任务进行督导。

　　在今年11月12日召开的第一次工作例会上，晋江、惠安和泉港三个县（市、区）参与了例会。针对3个县（市、区）的国土空间总体规划编制进展，会议进行了点评，并因地制宜的提出坚持“6要”的改进建议：一要加快进度，二要生态优先，三要增量预测务实，四要规划性质表述规范，五要对接交通规划，六要加强与市级项目组的对接。

　　此外，对惠安和泉港还提出要结合十四五北翼地区产城融合规划，加强对外交通；校核各县市区基础资料，确保数据一致；做好与其他县市的对接。会议强调一定要按时效、保质量完成城镇开发边界试划工作。（刘燕婷 涂晓扬）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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