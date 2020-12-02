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举办“靠谱节” 大家保险线上推出近20款保障型产品

2020年12月02日15:42  来源：人民网-财经频道
 

12月3日至明年1月23日，大家保险集团将举办首届“靠谱节”，联合大家人寿、大家财险、大家养老三家子公司和健康养老、科技创新两大赋能板块，线上推出近20款保障型产品。

据悉，大家保险集团股东包括中国保险保障基金、中国石化和上汽集团。公司在全国31个省（区、市）设有1500多家地市县级分支机构，并与8万多个银行网点保持良好合作关系。

据了解，集团成立1个多月即向600万客户推送信息，告知客户权益保障及服务途径等信息，防范不法机构趁机误导和诈骗。成立5个多月，首次公开亮相就宣布成立“大家保险青年志愿者协会”、启动“大家力量·公益365计划”、倡议全体员工每人每年完成365分钟公益。新冠肺炎疫情爆发后，迅速针对疫情推出18项应急服务举措，通过AI大数据技术和执业医师在线提供义诊，并在疫情最严重时迅速捐赠17000个口罩、1000件防护服，为赴疫情一线报道的记者提供必要支持和超3亿元保险保障，助力打赢疫情防控阻击战。

集团成立一周年之际，宣布进军养老产业。“保险本质上是个扶危济困的人文产业，大家保险有海外养老社区运营等方面沉淀的资源禀赋，有必要深度参与到养老这一与保险协同度高、社会迫切需要的健康产业。”大家保险集团董事长何肖锋在接受采访时表示。

“举办‘靠谱节’是大家保险贯彻监管导向、满足广大公众需求之举，也是践行大家保险‘回归保障、回归本源，做一家负责任保险公司’的初心。”大家保险集团有关负责人表示。据悉，即将到来的“靠谱节”，大家保险将推出的近20款产品全部为保障型产品。

“此次‘靠谱节’期间上线的产品，是‘三全合一’。首先，是基于全品类设计，涵盖了意外、重疾、医疗等险种；其次，是基于全生命周期的呵护，涵盖儿童、成年、老年人的整个生命周期；另外，产品应用场景比较全面，包含居家、出行等生活场景。”大家保险精算部相关负责人说。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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