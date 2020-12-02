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著名邮票设计家邵柏林作品展在京开幕

2020年12月02日10:33  来源：新华网
 

　　“情系方寸天地，抒怀无悔人生”——邮票设计家邵柏林先生作品展于11月27日在中国邮政邮票博物馆开幕。

　　邵柏林先生是新中国第一位邮票总设计师，也是大家耳熟能详的1980年《庚申年》猴票的设计者，从事邮票设计工作近30年，创作设计了23套、共103枚邮票，许多都是载入史册的邮票精品，为发展我国集邮事业和社会科学事业做出了突出贡献。

　　邵柏林先生艺术兴趣广泛、著名造诣深厚，不仅是邮票总设计师，更是著名摄影家。本次展览展品丰富，精心选取了邵柏林先生的一百一十余幅作品，囊括了邵柏林先生在不同阶段创作的邮票、绘画、徽志、摄影作品，以及当年约请社会美术家创作的众多艺术珍品，全面展现了邵柏林老师在艺术领域的成就。

　　中国集邮总公司总经理任永信介绍，邵柏林先生是中国邮政的“一杆旗、一面镜、一块牌、一颗星”，本次展览既是邵柏林先生在艺术领域的成就，也从另一个角度见证了中国集邮事业的辉煌历程。

　　据悉，本次展览由中国集邮总公司、中国邮政文史中心、中国邮政集团有限公司北京市分公司共同主办。中国集邮总公司特为此次展览发行纪念封一枚。本次展览为期一个月，自本月27日起至12月27日，感兴趣的观众可即日起亲临中国邮票博物馆参观。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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