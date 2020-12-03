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今年前10个月脱贫攻坚税收优惠政策减税超950亿元

2020年12月03日06:33  来源：新华网
 

　　新华社北京12月2日电（申铖、刘文昕）国家税务总局政策法规司负责人王世宇2日在国新办新闻发布会上表示，今年前10个月，税务部门落实支持脱贫攻坚各项税收优惠政策实现减税超950亿元。

　　“从增值税发票数据看，832个贫困县今年前10个月销售收入同比增长13.3%，反映了在疫情特殊背景下，贫困地区经济恢复发展取得成效。”王世宇说。

　　国家税务总局总经济师王道树在新闻发布会上介绍，为支持打赢脱贫攻坚战，财税部门从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、激发贫困地区创业就业活力、推动普惠金融发展、促进“老少边穷”地区加快发展、鼓励社会力量加大扶贫捐赠等六个方面出台了一系列税收优惠政策。

　　“下一步，按照党中央、国务院决策部署，在落实好现有税收优惠政策的同时，我们将和财政部一起，积极研究推进脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接的税收支持政策，推动巩固和拓展脱贫攻坚成果。”王道树说。

(责编：牛镛)
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