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更趋精准灵活 货币政策渐回归常态

后续降息降准概率降低，但政策不会贸然收紧

2020年12月03日08:06  来源：经济参考报
 

12月2日，中国人民银行公开市场业务操作室发布公告称，以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作，鉴于当日有1200亿元逆回购到期，人民银行实现净回笼1100亿元。在跨月的时间窗口，央行连续进行逆回购，更是打破月中续作的惯例开展2000亿元MLF（中期借贷便利）操作，体现了其保持流动性合理充裕的政策意图。

接受《经济参考报》记者采访的业内人士表示，临近年底时点，央行仍会通过加大公开市场操作方式进行流动性调节。而长期来看，货币政策将逐步回归正常，进一步宽松的可能性在下降，降息降准的概率也相对降低。稳健的货币政策将更为灵活适度，但不会贸然收紧。

12月2日，央行开展了100亿元7天逆回购操作，中标利率2.2%，由于当日有1200亿元逆回购到期，实现净回笼1100亿元。实际上，在11月下旬，央行连续多个工作日为资金面“补水”。11月30日，还开展了2000亿元MLF操作。此前，央行已经形成每月月中续作当月到期MLF的惯性操作，央行于11月16日续做8000亿元MLF，11月30日再次开展2000亿元MLF操作超出市场预期。

光大证券研究所金融业首席分析师王一峰表示，央行在月末时点投放MLF，具有临时性特点，受信用违约事件影响，市场风险偏好有所下降，月末效应影响下，大行资金融出也相对审慎。央行希望通过MLF的临时性投放引导大行加大流动性支持力度，助力资金面平稳跨月。中信证券研究所副所长明明也认为，通过加大MLF操作规模补充中长期流动性，引导同业存单利率向MLF操作利率回归，也有助于缓解银行负债压力。

央行的频频操作助推目前市场利率处于相对低点。从12月2日上海银行间同业拆放利率（Shibor）来看，隔夜Shibor下行1.1个基点报0.7420%，7天Shibor下行4.7个基点，报1.9250%。东方金诚首席宏观分析师王青认为，年底前受银行考核临近、市场提现需求增加等因素影响，市场流动性将趋紧，不过届时央行会通过加大逆回购操作等方式予以对冲，因此短期市场利率有望保持在2.20%的政策利率附近。王一峰则表示，12月是传统财政支出大月，这将助力流动性改善，预计12月面对6000亿MLF到期，央行仍将采取等额或小幅超额续作方式，短端资金利率和利率走廊有望继续维持稳定。

展望未来，大部分业内人士也认为，央行仍将更多通过公开市场操作的方式来补充市场流动性，而降息降准的概率在下降。整体而言，稳健的货币政策将向常态化回归，并体现为灵活适度、精准导向。

日前发布的《2020年第三季度中国货币政策执行报告》（简称《报告》）与二季度报告相比，在货币政策展望部分，再度增加了“把好货币供给总闸门”的表述，《报告》也强调，处理好内外部均衡和长短期关系，尽可能长时间实施正常货币政策，保持宏观杠杆率基本稳定。

“国内货币政策将回归常态，首先是临时性的、应激性的政策逐步退出，类似于疫情期间推出的专项再贷款、普惠小微企业贷款延期支持工具、普惠小微企业信用贷款支持计划等都将到期或退出；其次是流动性环境逐步回归正常，资金利率和市场利率回归政策利率附近的平衡状态。”明明指出。他也表示，疫苗面市后全球经济将逐步从疫情的阴影中走出来，国内经济大概率也将维持在潜在增速水平附近，进一步通过降准降息来释放刺激信号的概率不大。

中国银行研究院发布报告称，考虑到宏观杠杆率过快上升对实体经济发展带来的不利影响，货币政策将更加注重防风险，进一步宽松的可能性下降。但考虑经济增长的内生动能不足，尤其是中小企业发展仍面临诸多困难，货币政策将更加注重精确性，引导资金流入实体企业。与此同时，考虑到债券违约风险加大金融市场波动、推高风险溢价的可能，需要货币政策及时做出对冲，防止金融市场超预期波动引发的货币市场利率过快上升等问题。

值得注意的是，中国货币政策已逐渐回归常态化并不意味着政策将贸然收紧。央行副行长刘国强此前在国务院政策例行吹风会上也表示，从趋势看我国经济比较强劲，政策效果正在发挥作用，市场信心在恢复。面对这种情况，我们也要考虑下一步的政策，总体上要继续保持松紧适度，政策调整要基于对经济状况的准确评估，不能仓促、不能弱化金融服务实体经济的效果，要把实体经济服务好。另外也不能出现“政策悬崖”。

中欧国际工商学院教授盛松成表示，疫情后中国经济平稳恢复，货币政策的确无需大水漫灌，但当前中国面临的主要任务是恢复和稳定经济增长，同时防范金融风险，所以不宜收紧货币政策。他指出，当前远未达到收紧货币政策的条件，中国稳健的货币政策灵活适度，不妨“让子弹再飞一会儿”，至少在明年上半年之前，都不应收紧货币政策。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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