顶层文件出炉 七部门合力出硬拳规范惠农补贴

《经济参考报》记者12月2日从财政部获悉，日前，由财政部、农业农村部、民政部、人力资源社会保障部、审计署、国务院扶贫办、银保监会等有关部委，研究起草的《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》（以下简称《指导意见》）正式印发。

《指导意见》剑指惠民惠农补贴资金乱象，明确提出清理整合等4项具体举措，调整优化惠民惠农财政补贴政策体系，旨在建立健全监管长效机制，确保各项惠民惠农政策落地见效，让每一分钱都用在老百姓身上。

《指导意见》明确提出，到2023年，所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金原则上均通过“一卡通”方式发放；清理整合补贴政策和资金、规范代发金融机构、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成；中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本建成；实现“一张清单管制度”、“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效明显提高。

值得关注的是，《指导意见》从建立健全监管长效机制的层面，调整优化惠民惠农财政补贴政策体系，推出多项创新举措。

例如，向社会公布补贴政策清单。以公开促改革，加快补贴政策和项目资金清理整合进度，提高补贴政策和资金使用绩效。

规范代发金融机构。从源头上解决“卡出多行”“一人多卡”“人卡分离”等问题，要求首先由各省级政府依法选择代发金融机构；然后由市县级政府在省级政府确定的范围内进行选择；鼓励在全省范围内推行以社会保障卡为载体发放补贴资金。

规范补贴资金发放流程。堵塞漏洞，推动制定涵盖补贴资金申报、审核、发放、公开公示等环节的操作规范，实现管理规章制度化、程序流程规范化、操作权限明确化。

搭建集中统一管理平台。实现对补贴资金核实、比对、支付、发放、公开公示等重要环节数据的集中采集和管理，为补贴信息公开提供保障。要求加强补贴资金管理领域信用体系建设，严肃追究违法违规人员责任。

依法依规公开补贴信息。主动接受群众监督和舆论监督。除涉及个人隐私的以外，推动补贴信息全面向社会公开，实现补贴信息公开与村（居）务公开有效衔接。

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震对《经济参考报》记者表示，惠民惠农涉及基本民生问题，以制度体系保障把惠民惠农补贴切实落实到各个主体，把好事办好，非常重要。此次《指导意见》的发布非常及时。此外，也要注意运用数字技术等现代技术，完善惠农补贴的管理，实现更好的效果。同时，对地方的实施情况做动态评估，结合评估结果改进奖惩办法也很必要。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)