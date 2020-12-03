人民网>>财经

扎紧制度笼子 谨防惠农补贴成为“唐僧肉”

顶层文件出炉 七部门合力出硬拳规范惠农补贴

2020年12月03日08:08  来源：经济参考报
 

　　《经济参考报》记者12月2日从财政部获悉，日前，由财政部、农业农村部、民政部、人力资源社会保障部、审计署、国务院扶贫办、银保监会等有关部委，研究起草的《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》（以下简称《指导意见》）正式印发。

　　《指导意见》剑指惠民惠农补贴资金乱象，明确提出清理整合等4项具体举措，调整优化惠民惠农财政补贴政策体系，旨在建立健全监管长效机制，确保各项惠民惠农政策落地见效，让每一分钱都用在老百姓身上。

　　《指导意见》明确提出，到2023年，所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金原则上均通过“一卡通”方式发放；清理整合补贴政策和资金、规范代发金融机构、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成；中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本建成；实现“一张清单管制度”、“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效明显提高。

　　值得关注的是，《指导意见》从建立健全监管长效机制的层面，调整优化惠民惠农财政补贴政策体系，推出多项创新举措。

　　例如，向社会公布补贴政策清单。以公开促改革，加快补贴政策和项目资金清理整合进度，提高补贴政策和资金使用绩效。

　　规范代发金融机构。从源头上解决“卡出多行”“一人多卡”“人卡分离”等问题，要求首先由各省级政府依法选择代发金融机构；然后由市县级政府在省级政府确定的范围内进行选择；鼓励在全省范围内推行以社会保障卡为载体发放补贴资金。

　　规范补贴资金发放流程。堵塞漏洞，推动制定涵盖补贴资金申报、审核、发放、公开公示等环节的操作规范，实现管理规章制度化、程序流程规范化、操作权限明确化。

　　搭建集中统一管理平台。实现对补贴资金核实、比对、支付、发放、公开公示等重要环节数据的集中采集和管理，为补贴信息公开提供保障。要求加强补贴资金管理领域信用体系建设，严肃追究违法违规人员责任。

　　依法依规公开补贴信息。主动接受群众监督和舆论监督。除涉及个人隐私的以外，推动补贴信息全面向社会公开，实现补贴信息公开与村（居）务公开有效衔接。

　　中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震对《经济参考报》记者表示，惠民惠农涉及基本民生问题，以制度体系保障把惠民惠农补贴切实落实到各个主体，把好事办好，非常重要。此次《指导意见》的发布非常及时。此外，也要注意运用数字技术等现代技术，完善惠农补贴的管理，实现更好的效果。同时，对地方的实施情况做动态评估，结合评估结果改进奖惩办法也很必要。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved