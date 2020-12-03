原标题：中建电力组织开展“亲情之旅”及“集体婚礼活动

“这次终于来到了你工作的地方，并且在你工作的地方拍了婚纱照，我们当时开的玩笑竟然变成了现实。”新娘王慧仿在婚纱照拍摄现场激动的留下了眼泪。

11月27日，中建电力建设有限公司在广东惠州太平岭项目成功举办第六届“亲情之旅”和第三届“集体婚礼”。在亲情之旅的活动环节，前来参加活动的职工家属在职工的亲情告白环节泣不成声，公司也向参加活动的60余名职工家属发出了感谢信。

“亲情之旅”是中建电力2010年创办连续开展至今的一项职工关爱品牌活动，至今已开展到第六届，每隔一年便邀请公司优秀员工及职工代表的家属，集中选择一个项目及周边地区开展亲情之旅活动，让家属参与感受职工生活，见证共享中建电力公司的发展成果，超过300名职工家属先后参与到该活动中来。

“我们和女儿工作在不同的城市，一年也见不了几次面，在一起呆不了几天，感谢公司组织这次活动，让我们一家人能够好好相聚，我们也能更多的了解女儿工作的环境和氛围。”在活动中，公司中建电力陕西分公司财务部郝迪的父亲郝天真在发言中流露出了自己的真情实感。郝迪在陕西西安工作，她的父母在黑龙江大庆工作，相隔两千多公里，每年基本上除了春节聚上那么几天，也很难有相聚的机会。这次“亲情之旅”活动安排他们在项目及周边地区一起呆上几天，开展团建活动，他们一家三口都非常珍惜这个活动，郝迪也是在活动刚发出通知就踊跃报名。

极致浪漫的现场布置，精心设计的仪式环节，伴随着神圣的《婚礼进行曲》，中建电力来自各个工程项目和劳务班组的10对新人，在现场嘉宾、工友们的见证和祝福下，走上喜庆的红地毯，幸福牵手，共同迎接美好新生活的到来。在今年的活动还邀请了项目的2对结婚30周年的“珍珠婚”员工文宗泽、梁勇华夫妇和邓德红、庞小兰夫妇参加，以集体婚礼的方式重温当年的幸福瞬间;6年前参加过第一届集体婚礼的曾飞夫妇作为“返场嘉宾”也来到现场重温美好的同时也为今年的新人送上了美好的祝福。

去他工作的地方看看，一直是中建电力广东惠州太平岭项目核级焊工许争光的妻子王慧仿心心念念的事情。长期分居两地，一年最多能见两次面，妻子王慧仿对此却毫无怨言，从广西防城港到广东太平岭，她都在背后默默地支持着他。每次见面，王慧仿都会有不同的惊喜或感动，因为许争光每次回去都会给她带手镯、项链或者是零食等礼物，这些礼物也是他们两个爱情的见证。今年受到疫情的影响，许争光所在的班组施工任务繁重、工期紧张，作为一名核心工种-核级焊工，也是班组的骨干，许争光一直坚守在工作岗位，因此妻子王慧仿想到他工作的地方看看的愿望就更加强烈了。这次不仅看到了许争光工作的地方，还在工作的地方拍了婚纱照，她当场激动的紧紧抱住了丈夫。

建筑行业通常意味着长期两地分隔，而他们却用情比金坚和为爱付出紧紧的牵住了彼此的双手。2016年大学毕业的张博进入公司后申请来到公司最偏远的项目-辽宁大连红沿河项目，因为当时他的女朋友高戈还在沈阳上学，红沿河项目是离沈阳最近的项目。他每月连上20多天班不休息，在不影响工作的前提下，换个连休2天周末，在周五下班后做硬座火车半夜到沈阳，就这样车票攒了一沓子。2017年，大学毕业的高戈放弃了地产公司等甲方offer，放弃继续读研深造，放弃杭州团聚爸妈的工作，毅然决然来到了这个项目工作。2020年初，两人从大连的项目调到广西贵港项目，两个月前又从广西贵港调到广州南沙项目，一年两人三地，他们用为爱付出换来了彼此陪伴。这次集体婚礼也弥补上了他们因疫情而耽误的仪式，在仪式现场，作为妻子的高戈几度泣不成声。

“30年前结婚的时候没能穿上婚纱，公司这次的集体婚礼活动总算帮我圆了梦。” 在当天的集体婚礼上，庞小兰简单质朴的话语却感动了全场所有的人。今年是邓德红与庞晓兰结婚30周年，作为中建电力的老员工，邓德红先后参与建设了大亚湾核电、岭澳核电等五个项目的建设，这一干就是半辈子。作为妻子的庞小兰在孩子上大学之后选择来到公司工作，先后也参与建设了阳江等3座核电站的建设。远离家乡，告别繁华的城市，来到核电建设一线建设现场，做出这样的选择，庞晓兰付出了巨大的勇气，承受了很大的压力，她说“为祖国建设核电站是一件很光荣但是也很艰苦的事情，虽然他从不抱怨，但是我都明白的，所以我一定要在他身边支持他。”30年的风雨同舟，邓德红和庞晓兰已然成为了大家羡慕的“模范夫妻”，公司见证了他们忠贞不渝的爱情，他们见证了公司的蓬勃发展。

一直以来，中建电力始终秉承中国建筑“拓展幸福空间”的企业使命和“诚信、创新、超越、共赢”的企业精神，专心践行“品质保障，价值创造”的核心价值观。“今年是全面建成小康社会之年，也是公司十三五规划收官之年，公司在近年来的快速发展中，始终能够坚持以人为本，坚持公司与职工同发展、共进步，让广大职工及职工家属能够共享公司的发展成果，把公司打造成员工放心、安心、暖心的大家庭。”中建电力党委书记、董事长熊炳富说。

现场仪式活动结束后，公司组织职工家属参观了项目施工现场、车间和办公区域，切身感受员工的工作环境。同时还组织参加集体婚礼的新人在工地各个区域拍摄充满中国建筑、建筑行业特质的创意婚纱照，得到了新人们的大力赞赏。活动的当天晚上，广东工人艺术团还为他们送上了精彩的节目演出。(涂志梁、蔡秀珍)

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