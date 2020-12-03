“平安守护者行动”开展4460场公益活动 参与人数超18万人

2020年是《全民科学素质行动计划纲要》的收官之年，提升全民科学素养，是实现社会和谐稳定发展、建设创新型国家的重要一环。近期，在上海、北京、陕西等城市，“平安守护者行动”举办了多场丰富的线下公益活动，旨在提升社区居民科学素养，促进居民间的沟通和互动。

一年以来，“平安守护者行动”社区公益活动在社区中逐渐成为居民日常活动的重要一环。截至2020年11月，“平安守护者行动”已在全国开展4460场活动，线下参与人数超18万人。

认识粮食的“前身” 开启“种子艺术”盛宴

在今年的世界粮食日，中国平安和中国妇女发展基金会联合举办了一场“种子英雄”主题活动，这也是“平安守护者行动”社区活动在上海的第六场。来自同济大学的丁婵老师为社区家庭的孩子们带来了一节有趣的科普课程，教导孩子如何运用植物元素结合不同的节气主题发散思维，进行美学创作，提升孩子的科学与审美素养。

在老师的示范演示下，参与活动的孩子开始跃跃欲试起来：“原来种子可以做成精美的图案，我也来制作一个。”平安人寿上海分公司的志愿者们带领孩子认识粮食的“前身”，了解不同节气对种子产生的影响，让孩子对粮食有更深刻的认知。

除了教室中的科普课程，平安人寿志愿者们还在杨浦区创智农园开展了一次种子艺术手工活动，与孩子们一起认识农园中的植物，并以落叶和种子为原型进行创意绘画。志愿者称，此次活动不仅让孩子们在自然实践中提升美学鉴赏和创造能力，也让孩子意识到节约粮食的重要性，在这过程中，不仅是对农耕给予支持，更能深化自己对世界的认知。

解密无人车 无人驾驶是如何炼成的？

在“汽车家族探秘之旅”活动中，平安人寿志愿者和家长、孩子们齐聚北京汽车博物馆，深度了解汽车的发展史，感受科技智能在无人驾驶领域的新应用，体验探索汽车知识的乐趣。

在北京汽车博物馆讲解员老师的带领下，孩子们观看了清华大学计算机系博士生导师邓志东教授的线上直播课程，并进行现场科普互动，充分了解无人驾驶背后的神秘力量。孩子们对汽车发动机的工作原理和类型展示出了极大的兴趣，现场纷纷踊跃发言和提问。

家长李女士表示，自己的孩子目前12岁，对未知事物充满了好奇心，活动中孩子与父母、讲师之间有充分的互动，非常利于孩子对新知识、新事物的学习和理解。最后在孩子们的一片欢呼声中，“汽车家族探秘之旅”活动以体验户外卡丁车的形式画上了圆满的句号。

爱心汇聚成河 人人都应享有阅读的权利

今年重阳节，北京昌平区白庙村社区变得比往常更为热闹，“公益家庭成长计划”社区活动正如火如荼地开展。“变身超仁，圆孩子的公益梦”——12个公益家庭在儿童之家进行采访调研，家长与孩子在平安人寿志愿者的指导下，共同制作筹书方案，以实际行动践行公益家庭理念。

活动现场，公益家庭的孩子们对社区工作者、居民以及小朋友们进行采访，通过对不同年龄层次、职业的采访了解社区的阅读需求。在采访调研环节，孩子们纷纷变身专业小记者，向社区的孩子们询问他们对书籍的需求情况，还赠送了自己准备的小礼物。通过实地调研和采访，家长与孩子进一步了解到不同地区之间存在的教育资源不平衡的问题。

现场的平安人寿志愿者表示，目前中国还有很多地区的图书资源十分匮乏，希望集合公众的力量减少差距，守护人们阅读的权利，这也是志愿者们参与公益活动的价值所在，在作为保险代理人的工作之余，持续将爱心和守护传递给更多的人。“公益家庭将通过落地筹书方案，为白庙村社区募集图书，让社区的每个孩子都能读上好书，享受阅读带来的乐趣。”

科普家庭急救常识 增强居民紧急救护能力

在家庭日常生活中，急救知识是能在关键时刻守护家人的必备技能。为提升社区居民的日常急救能力，近日，“平安守护者行动”走进陕西铜川市耀州区邻德社区，持有AHA美国心脏协会急救证书的平安人寿陕西分公司志愿者们为社区居民做了一次应急救护培训。

培训过程中，志愿者重点介绍了成人窒息、儿童窒息、婴儿窒息等急救措施要点，通过对专业急救器材的使用学习，增强社区居民的紧急救护能力。在一个多小时的现场培训及演练过程中，到场的三十多位居民基本掌握了急救动作要领。居民黄女士在认真反复练习后表示，学会急救技能，是对家人、朋友及身边人负责，在日常生活中很有实用价值。在后续的守护者行动社区活动中，平安人寿志愿者将继续与各领域专业讲师一起，帮助提升社区居民应对突发公共安全事件的能力，以及在教育、科技、金融等领域的综合素养。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)