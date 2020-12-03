“中关村创新领航者计划”启动 金种子实训营同期举办

日前，中关村智酷启动“中关村创新领航者计划”,并组织举办了2020年第一期“中关村创业服务+”金种子实训营开学典礼。中关村智酷本次活动系在中关村管委会、中关村发展集团指导下举办，得到了中关村企业家顾问委员会、中关村创业生态发展促进会、中关村软件园等方面的共同支持。

公开资料显示，为打造针对不同发展阶段企业的政策支持体系，2011年中关村管委会启动了专门针对初创期企业的“金种子工程”, 旨在遴选出战略性新兴产业领域里具备发展潜力的小微企业，强化服务，促进初创企业加速发展。

据介绍，本期实训营的40多位学员创业背景丰富、创业领域多元，他们的企业涉及了新一代信息技术、智能制造、生命科学以及新材料等多个领域。

中关村管委会主任朱建红副介绍说，科技型中小企业是中关村具有创新潜力的群体，金种子企业群体是其中的优质创业企业代表。希望金种子实训营从推动常态化运营、建立培训体系、加强队伍建设和助力企业发展入手，不断提高培训质量，切实帮助金种子企业解决在发展过程中面临的困难和问题，打造中关村金种子实训营品牌，为建设国际科技创新中心贡献中关村智慧。

中关村软件园董事长、中关村智酷董事长杨楠则表示，结合中关村智酷“产教融合 协同创新”的使命和以人才为动力助推中国高科技产业发展的目标，未来中关村智酷将不断汇集更多中关村企业家、投资人、专业机构的经验和智慧，整合中关村各类优势资源，打造具有中关村特色的双创人才服务体系。

中关村企业家顾问委员会常务副主任委员兼秘书长、时代集团总裁王小兰表示，在为期半年的培训中，将邀请中关村知名企业家、国际投资人、联合会计师、律师等专业机构，围绕企业战略规划，资本市场对接，上市过程辅导等需求提供重点辅导，切实解决创业企业实质性难题。

交控科技股份有限公司董事长兼总裁郜春海是本期实训营的导师。在他看来，“来实训营要互相学习、跨行业学习，捕捉导师、学员在某一领域的经验，转化成自己能应用的。”借此，他分享了自己研究、开发地铁无人驾驶的起因就源于斯坦福大学教授的一句“封闭空间为无人驾驶创造了可行的条件”。

拉勾网创始人兼CEO许单单也是本期实训营导师。他认为，“对于创业者来说，不分好的机会还是坏的机会。疫情只是按下了暂停键，却让更多的传统行业更加深入地拥抱互联网。”以往的创业经历，让他认识到“组织管理对于一个公司来说尤为重要”。接下来的培训中，他将为学员们带来有关组织管理的课程。

此外，利亚德光电股份有限公司董事长李军、北极光创投董事总经理杨磊、北京清芯华创投资管理有限公司投委会主席陈大同、北京旷视科技总裁付英波等企业家导师也向本期金种子实训营学员送上寄语，并分享创新创业历程中的宝贵经验。（许维娜）

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