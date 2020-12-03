经合组织：中国明年对全球经济增长贡献将超三分之一

新华社巴黎12月3日电（记者刘芳）经济合作与发展组织日前发布的全球经济展望报告预计，2021年全球经济将增长4.2%，中国对全球经济增长的贡献将超过三分之一。

经合组织表示，今年下半年疫情反弹再度冲击全球经济，特别是造成欧洲和北美地区经济复苏乏力。经合组织预计，今年全球经济将萎缩4.2%，欧元区、美国经济预计分别萎缩7.5%和3.7%。中国经济将增长1.8%，是唯一实现正增长的主要经济体。

展望2021年，经合组织预计，在疫苗接种等利好因素推动下，全球经济将增长4.2%。中国2021年经济增速预计将达8%，欧元区、美国经济将分别增长3.6%、3.2%。

经合组织认为，不同国家、不同行业经济复苏并不平衡，有效检测、追踪和隔离病例及有效实现疫苗接种的国家可能表现更好，但依然存在高度不确定性。

为此，经合组织建议各国继续采取果断措施，对受疫情打击最严重的群体施以援手，并将更多支出逐步转向卫生、教育、基础设施等领域，鼓励经济进一步走向绿色发展和数字化。

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