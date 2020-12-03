黑河高质量发展暨自贸片区开放创新研讨会在京举行

11月30日，黑河高质量发展暨自贸片区开放创新研讨会在北京举行。黑河市委书记马里在致辞中表示，今天的黑河，处处蕴藏无限商机，机会来自“一带一路”的节点优势，来自“三区一市”的政策优势，来自“大桥时代”的通道优势，来自中俄“跨境集群”的平台优势。站在新的历史起点，黑河加快振兴、全面振兴的时机已经成熟，高质量、跨越式发展广阔前景，未来可期，黑河期待与各位企业家携手同行、共创未来。

此次活动通过研究成果发布、主题演讲、圆桌对话等形式重点围绕国际产能合作、沿边金融改革、数字自贸谋划、文旅品牌塑造等领域进行研讨，旨在推介展示黑河及黑河自贸片区发展成就和合作潜力，架起北京与首批沿边开放城市黑河之间交流合作之桥，搭建携手发展、互利共赢的平台。

据悉，黑河自贸片区启动以来，受关注程度、投资热度持续上升，目前已有中俄跨境物流枢纽、中俄跨境木材产业园等1078家企业落户，注册资本超过61亿元。未来，将携手各界企业家共同打造跨境清洁能源及绿色新材料、木业加工、绿色食品、机电加工、新型制药、现代物流、特色文旅、沿边金融、跨境电商等产业链，在建设跨境产业集聚区和边境城市合作示范区、打造沿边口岸物流枢纽和中俄交流合作重要基地的国际舞台上，成就梦想、创造价值。

研讨会上，泛华集团副总裁杨年春正式发布了《黑河边境区域中心城市顶层设计及自贸片区发展战略规划》成果，从战略、产业、空间、重大项目、机制创新和实施保障等方面对黑河高质量发展进行了全面谋划，规划成果围绕黑河在自贸区发展中的国家使命，制定了“国家北向开放战略门户、中俄跨境集群联动枢纽”发展定位，成为黑河区域经济高质量发展、自贸片区开放创新的战略蓝图和行动纲领。

(责编：栗翘楚、孙阳)