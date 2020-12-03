原标题：1.5万人！京东面向2021届高校毕业生开启大规模校招

近日，教育部、人社部公布数据，2021届高校毕业生总规模预计909万人，就业形势严峻复杂。

为此，京东宣布向2021届高校毕业生提供1.5万个就业岗位。其中，京东物流招聘超1万名高校毕业生，以储备、培养基层管理人才。近年来京东创造了超过2000种工作岗位，备受技术研发、市场营销、产品等众多专业高校毕业生的青睐。

面对就业总量的压力与结构性矛盾并存，京东集团积极承担“就业稳定器”作用，截至2020年9月30日，京东体系上市公司及非上市公司员工数已超过32万人，仅在今年疫情以来就净增了6万名员工，同时还通过产业链间接带动全国就业人数累计超过1800万。

(责编：毕磊、夏晓伦)