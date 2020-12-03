京东面向2021届高校毕业生开启大规模校招

近日，教育部、人社部公布数据，2021届高校毕业生总规模预计909万人，就业形势严峻复杂。
为此，京东宣布向2021届高校毕业生提供1.5万个就业岗位。其中，京东物流招聘超1万名高校毕业生，以储备、培养基层管理人才。近年来京东创造了超过2000种工作岗位，备受技术研发、市场营销、产品等众多专业高校毕业生的青睐。
面对就业总量的压力与结构性矛盾并存，京东集团积极承担“就业稳定器”作用，截至2020年9月30日，京东体系上市公司及非上市公司员工数已超过32万人，仅在今年疫情以来就净增了6万名员工，同时还通过产业链间接带动全国就业人数累计超过1800万。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】